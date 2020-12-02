3 loại người ‘rẻ tiền’ mà phụ nữ thông minh tuyệt đối không giao du

Xã hội vốn dĩ xô bồ với rất nhiều loại người khác nhau. Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của người xấu. Do đó, dưới đây là một vài loại người “rẻ tiền” mà phụ nữ thông minh tuyệt đối tránh xa để không phải chịu bất cứ tổn thương hay mất mát nào.

Đa phần mọi tội lỗi trên đời này đều xuất phát từ người có trái tim hẹp hòi, yếu đuối mà ra. Đây là loại người làm đen xã hội và gây họa cho cộng đồng. Ví dụ: người nghèo nhưng thích ganh ghét với người giàu, người ít học nhưng thích sân si với người học cao...

Khác với người có nội tâm mạnh mẽ, có thể kiểm soát được bản thân và biết tôn trọng người khác, người có trái tim yếu đuối dễ bị cám dỗ bởi dục vọng và ham muốn. Từ đó, họ nảy sinh ý đồ muốn cướp đoạt của người khác hay thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Người có nhiều bạn bè xấu

Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Phụ nữ thông minh thường giao tiếp nhiều, sẽ biết rằng câu nói này là hoàn toàn đúng, vì người lương thiện sẽ không chơi với người xấu xa, người rộng lượng sẽ không chơi với người ích kỷ... Do đó, chỉ cần nhìn mối quan hệ của một người đã đủ để phụ nữ đánh giá được tư duy và tầm vóc của người đó.

Bạn bè độc hại không phải là kiểu người mà phụ nữ thông minh muốn dính vào - Ảnh minh họa: Internet

Người thích tạo drama

Trên đời có rất nhiều loại người thích diễn kịch trước mặt người khác và tạo drama sau lưng người ta, nhằm trục lợi cho bản thân. Thật ra đây là tuýp người có nội tâm yếu đuối, ganh ghét khi thấy người khác hơn hẳn họ điều gì đó. Họ nghĩ ra những “mưu hèn kế bẩn” nhằm vấy bẩn thanh danh của người khác. Phụ nữ thông minh sẽ “ngửi” thấy mùi đố kỵ và tránh xa ngay lập tức.

Phụ nữ thông minh rất dễ bóc trần bộ mặt giả tạo của người thích tạo drama trong cuộc sống của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh hiểu rất rõ giá trị của tình bạn, vì những người bạn tốt, có đầu óc sẽ góp phần định hình nên con người của cô ấy trong tương lai. Chình vì thế, những người phụ nữ có trí tuệ không bao giờ cho phép những loại người “rẻ tiền”, có nhân cách tầm thường bước chân vào cuộc sống của họ. Bởi cũng từ chính những mối quan hệ độc hại đó, lợi ích thì chưa thấy đâu nhưng tác hại có thể thấy ngay trước mắt và kéo dài đến về sau.