Làm ngay 4 việc này để chồng tự giác làm việc nhà thay vợ

Lười và bề bộn là tính cách chung của đa số đàn ông. Trong khi đó, phần lớn các bà vợ lại luôn cảm thấy ngứa mắt khi thấy một đống bầy hầy trong nhà, nên rất năng nổ xắn tay vào dọn dẹp, dù miệng vẫn lầm bầm “chửi đổng” ông chồng. Vậy nên, các chị em sẽ phải bất ngờ trước 4 mẹo trị tính ỷ lại của chồng sau đây:

Hãy bắt đầu bằng việc chiều theo sở thích của chồng. Khi anh ấy về nhà và nằm sõng soài ra, mặc kệ vợ mồ hôi nhễ nhại nấu nướng, hãy nói nhanh với chồng rằng: “Anh lấy quần áo và cất vào tủ giúp em nhé, hôm nay em có nấu món mà anh thích nè!”. Nếu anh ấy không làm, hãy “dằn mặt” nhẹ bằng cách cất món đó vào tủ lạnh để mai ăn vậy.

Một số người vợ dùng cách giả bộ đau tay, mệt mỏi, tụt huyết áp... để nhờ cậy chồng phụ giúp việc nhà. Cách này sẽ làm cho anh ấy thương cảm và tự chủ động quán xuyến việc nhà giúp vợ. Không những vậy, một vài bà vợ còn "lầy" đến mức duy trì trạng thái ốm yếu, bệnh tật đó trong một thời gian dài khi ở bên chồng, còn khi đi chơi với hội chị em bạn dì thì "quẩy" hết cỡ.

Vợ biết 'giả nai' sẽ khiến chồng chủ động phụ giúp việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ đi vắng

Không có cách nào huấn luyện đàn ông tốt hơn là để cho anh ấy tự đối mặt với thực tế. Vì thế, nhiều người vợ đã xách vali đi du lịch, về nhà mẹ đẻ hoặc qua nhà bạn thân một thời gian để chồng tự xoay sở đi chợ, nấu ăn, tắm cho con, đưa con đi học, lau dọn nhà cửa...

Chồng làm cái gì, vợ làm cái đó

Có một số người vợ dám thi gan với chồng, bằng cách chồng làm cái gì thì vợ làm cái đó: Chồng chơi game thì vợ cũng chơi game, chồng quét nhà thì vợ lau nhà, chồng lấy quần áo thì vợ xếp quần áo. Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng đây cũng là một cách hiệu quả để trị bệnh lười của chồng. Nếu không, con sẽ đói, nhà cửa sẽ dơ dáy, quần áo sẽ chất đống...

Vợ biết cách sao chép hành động của chồng sẽ khiến chồng phụ giúp việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, các chị em đã có được những bí quyết vàng để trị tính lười biếng của chồng. Tuy nhiên, dù cách nào đi nữa thì yếu tố quyết định thành bại là sự kiên nhẫn. Nếu không, vợ sẽ rất dễ nản lòng và lại nhanh tay thay chồng làm hết tất cả mọi việc. Vậy là mọi chuyện đâu lại vào đấy.