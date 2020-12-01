Phụ nữ cung Cự Giải khá hoàn hảo. Cô ấy không những vừa giỏi kiếm tiền mà còn vừa biết chăm sóc gia đình, hi sinh cho người khác. Thế nhưng, đổi lại, nàng cũng muốn người đàn ông phải chung thủy và tôn trọng mình. Vì vậy, chỉ cần nghe ai đó mách lại rằng ông chồng mà mình luôn yêu thương và tin tưởng đang vụng trộm ở đâu đó thì chắc chắn anh ta sẽ phải chứng kiến cơn thịnh nộ như trời giáng từ nàng.

Các nàng cung Thiên Bình vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, sẵn sàng đứng phía sau chồng để quán xuyến nhà cửa, cho chồng yên tâm lo công việc. Thế nhưng, đi kèm với dung mạo tuyệt trần và đức tính dịu dàng đó là trí tuệ sắc bén. Chỉ cần một vài dấu vết trên áo, tin nhắn hay trên mạng xã hội của chồng, cô ấy sẽ âm thầm điều tra đến khi nào chân tướng rõ mồn một, khiến chồng hết chối cãi mới thôi.

Cung Thiên Bình sẽ ngấm ngầm điều tra đến khi nào có được bằng chứng về việc 'ăn vụng' của chồng mới thôi - Ảnh minh họa: Internet

Cung Nhân Mã

Nói Nhân Mã là cung hoàng đạo có máu ghen vì cô ấy có tính cách mạnh mẽ, thích cảm giác phiêu lưu, nên chẳng lạ gì khi thấy nàng ở bên một người đàn ông có tính trăng hoa, chơi bời. Ấy vậy mà đứng trước sức hút của Nhân Mã, rất hiếm có người đàn ông nào lại dám phụ lòng cô ấy, bởi sự duyên dáng và khả năng cáng đáng gia đình vô cùng tuyệt vời. Song, Nhân Mã cũng là người rất tỉnh táo và dứt khoát, nên chỉ cần biết tin chồng “cắm sừng” mình thì sẽ lập tức chia tay ngay, chứ không thèm đánh ghen hay gặng hỏi làm gì cho mất thời gian.

Cung Nhân Mã dám yêu hết mình và dám buông tay dứt khoát, không gì có thể cản được cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cung Sư Tử

Các nàng cung Sư Tử nổi tiếng là thông minh và nhanh nhạy, luôn đặt ra tiêu chuẩn về một tình yêu chung thủy ngay từ đầu. Bởi vậy, các chàng luôn cảm thấy mình được thử thách khi chọn yêu và cưới nàng Sư Tử. Đây cũng là lí do rất hiếm có người đàn ông nào phản bội nàng, vì một khi biết chuyện thì chắc chắn Sư Tử sẽ không để yên.

Trên đây là một thống kê nhỏ về 4 cung hoàng đạo có máu ghen “cực đại” khiến chồng không thể coi thường. Tuy nhiên, đã là phụ nữ thì không ai muốn thấy chồng làm gì có lỗi sau lưng mình, nên các chị em hãy nhắn nhủ điều này để chồng biết đường mà sống cho ngay thẳng, tạo phúc cho con cái nhé!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm