3 con giáp chuyển từ 'kèo dưới' sang 'kèo trên' trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 17:13

Dậu, Tuất, Ngọ bị vận đen đeo đuổi, khiến tình - tiền xuống dốc thảm hại suốt thời gian qua. Tuy nhiên cuối năm nay, đó sẽ là 3 con giáp may mắn, khiến thiên hạ phải trầm trồ.

Tuổi Dậu

Có lẽ thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong chuyện tình cảm đối với nhiều người tuổi Dậu, vì năm qua vẫn nằm trong hạn tam tai. Thế nhưng vượt qua những cú sốc lớn, tuổi Dậu ngày càng mạnh mẽ và tỉnh táo hơn. Với những chuyển biến vào cuối năm nay và đầu năm sau, Dậu sẽ có cho mình một diện mạo mới, với suy nghĩ mới, để vững vàng đứng trên đôi chân của mình và sẵn sàng gặp được ý trung nhân trong nay mai.

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Tuổi Dậu là đại diện cho tuýp con giáp may mắn vượt qua được hạn tam tai và tiến dần đến hạnh phúc trong năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất mạnh mẽ và có tài thao lược, có thể làm được mọi thứ. Cũng vì thế mà họ tự tin sẽ cống hiến hết mình cho tình yêu và được báo đáp. Thế nhưng, tình yêu là thứ duy nhất trong cuộc đời Tuất không tuân theo kế hoạch cá nhân mà phải theo sự sắp đặt của định mệnh. Chính vì vậy, Tuất đã sớm ngộ ra chân lý này và quyết tâm buông bỏ những gì không xứng đáng. Thay vào đó, cô nàng sẽ nhẫn nại chờ đợi một tình yêu đúng nghĩa.

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Mạnh mẽ là thế nhưng sau chuỗi ngày gục ngã và mệt mỏi, Tuất đặt niềm tin vào duyên số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có lẽ Ngọ là con giáp may mắn dám yêu dám hận nhất trong số 12 con giáp. Ngọ sẵn sàng yêu sai và chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Thế nhưng, bản thân Ngọ dù có cứng rắn cỡ nào cũng không thể tránh khỏi chuyện đối diện với cái tôi đầy yếu đuối khi ở một mình. Tuy nhiên, cuối năm nay Ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp mình khai sáng về tình yêu và biết mình sai ở đâu để sửa sai. Chỉ cần tự cho mình cơ hội mới, Ngọ sẽ đón nhận được một tình yêu đích thực và nhanh chóng tiến đến một cái kết thật viên mãn.

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Tuổi Ngọ gặp được quý nhân khai sáng lòng mình và sẽ sớm kết hôn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, năm 2020 không hề ảm đạm đối với 3 con giáp này mà là bước chuyển mình vô cùng rực rỡ cho năm sau. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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