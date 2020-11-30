3 con giáp chuyển từ 'kèo dưới' sang 'kèo trên' trong năm 2020

Dậu, Tuất, Ngọ bị vận đen đeo đuổi, khiến tình - tiền xuống dốc thảm hại suốt thời gian qua. Tuy nhiên cuối năm nay, đó sẽ là 3 con giáp may mắn, khiến thiên hạ phải trầm trồ.
- Nửa đầu tháng 12/2020: 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng
- Từ ngày 1/12 – 15/12, 5 con giáp tiền chảy vào túi, bước ra đường là được nhận lộc lớn từ trên trời rơi xuống
Tuổi Dậu
Có lẽ thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong chuyện tình cảm đối với nhiều người tuổi Dậu, vì năm qua vẫn nằm trong hạn tam tai. Thế nhưng vượt qua những cú sốc lớn, tuổi Dậu ngày càng mạnh mẽ và tỉnh táo hơn. Với những chuyển biến vào cuối năm nay và đầu năm sau, Dậu sẽ có cho mình một diện mạo mới, với suy nghĩ mới, để vững vàng đứng trên đôi chân của mình và sẵn sàng gặp được ý trung nhân trong nay mai.
Tuổi Tuất
Phụ nữ tuổi Tuất mạnh mẽ và có tài thao lược, có thể làm được mọi thứ. Cũng vì thế mà họ tự tin sẽ cống hiến hết mình cho tình yêu và được báo đáp. Thế nhưng, tình yêu là thứ duy nhất trong cuộc đời Tuất không tuân theo kế hoạch cá nhân mà phải theo sự sắp đặt của định mệnh. Chính vì vậy, Tuất đã sớm ngộ ra chân lý này và quyết tâm buông bỏ những gì không xứng đáng. Thay vào đó, cô nàng sẽ nhẫn nại chờ đợi một tình yêu đúng nghĩa.
Tuổi Ngọ
Có lẽ Ngọ là con giáp may mắn dám yêu dám hận nhất trong số 12 con giáp. Ngọ sẵn sàng yêu sai và chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Thế nhưng, bản thân Ngọ dù có cứng rắn cỡ nào cũng không thể tránh khỏi chuyện đối diện với cái tôi đầy yếu đuối khi ở một mình. Tuy nhiên, cuối năm nay Ngọ sẽ gặp được quý nhân giúp mình khai sáng về tình yêu và biết mình sai ở đâu để sửa sai. Chỉ cần tự cho mình cơ hội mới, Ngọ sẽ đón nhận được một tình yêu đích thực và nhanh chóng tiến đến một cái kết thật viên mãn.
Như vậy, năm 2020 không hề ảm đạm đối với 3 con giáp này mà là bước chuyển mình vô cùng rực rỡ cho năm sau.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm