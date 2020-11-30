Nửa đầu tháng 12/2020: 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 12:54

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền của vây quanh, cuối năm Canh Tý 2020 tự làm đại gia.

Lắm của nhiều tiền, của nả vây quanh, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

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Làm sương sương mà két chất chật tiền, làm chơi chơi mà của nả ập xuống đầu nên Hợi sẽ phát tàu cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, chân thành và dám dấn thân. Họ không ngần ngại tự thử thách bản thân trước nghịch cảnh, thế nên, chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai Hợi vẫn có của ăn của để, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Tử vi tháng 12/2020 có nói, nửa đầu tháng 12 con giáp giàu sang này sẽ phát tài phát lộc, tiền nhiều vô kể. Làm sương sương mà két chất chật tiền, làm chơi chơi mà của nả ập xuống đầu nên Hợi sẽ phát tàu cực to, đời sang trang mới. 

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Tiền ập xuống đầu, đếm sái tay cũng không xuể chính là phúc lộc trời cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, bản lĩnh, có lập trường vững vàng nên dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại Tý vẫn có thể vượt qua tất cả. Tử vi tướng số chỉ rõ, từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Tý hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Tiền ập xuống đầu, đếm sái tay cũng không xuể chính là phúc lộc trời cho Tý. 

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Tháng 12 chính là thời hoàng kim của Ngọ lật ngược thế cờ, trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hoạt bát, vui vẻ và biết đối nhân xử thế nên Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều được quý mến, thương yêu. Trước ngưỡng 30, dù làm công ăn lương ăn tự đứng ra kinh doanh Ngọ sẽ phất lên làm đại gia, tiền trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Tử vi học có nói, năm 2020 là một năm có nhiều thăng trầm với Ngọ. Thế nhưng nửa đầu tháng 12 chính là thời hoàng kim của Ngọ lật ngược thế cờ, trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/12/2020 top con giáp may mắn này sẽ rung đùi hưởng phú quý, của nả ập vào nhà ào ào như thác đổ sau mưa.

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