Đúng ngày mai, thứ Ba 1/12/2020: 5 con giáp vận đỏ như son, nghênh tài đón lộc, trúng số phát tài

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 00:21

Số phận an bài, chỉ cần bước sang 0h ngày mai, thứ Ba ngày 1/12/2020 top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền tỷ ùa vào túi.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, thứ Ba ngày 1/12 của những con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, của nả vây quanh, muốn khổ cũng không được. 

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp khéo léo, thông minh và nhìn xa trông rộng. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải chật vật mưu sinh nhưng con giáp may mắn này chưa bao giờ đầu hàng số phận. Nhờ thế, trước ngưỡng 30 Mùi đã có nhà lầu xe hơi, tiền tỷ trong ngân hàng.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thứ Ba ngày 1/12 sẽ mở ra trang mới cho đời Mùi. Chẳng những làm 1 hưởng 10, Mùi còn có cơ may trúng sốc độc đắc, đổi đời trong chớp mắt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống hiền lành, điềm đạm. Họ dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến, bề trên hết lòng nâng đỡ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ được hái trái ngọt với tiền tài viên mãn, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục trong ngày đầu tiên của tháng 12 năm Canh Tý 2020

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Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 12/2020 con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, tinh tế và có gan làm giàu nên Dần thăng tiến ầm ầm, của ăn của để chất đống. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, tiền chất như núi.

Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 12/2020 con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ và ham học hỏi nên Sửu tiến bộ cực nhanh, thăng quan tiến chức ầm ầm. Càng cống hiến, nhiệt thành trong công việc Sửu càng được cấp trên trọng dụng, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Trong tử vi ngày mới, thứ Ba ngày 1/12 Sửu sẽ thêm phúc thêm phần, tha hồ nghênh tài đón lộc vào nhà. 

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đồng hồ điểm 0h ngày 1/12/2020 Tỵ sẽ như chuột sa chĩnh gạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp cá tính, bản lĩnh và không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Càng khổ cực, thất bại Tỵ càng muốn vượt lên chính mình, bước vào giới thượng lưu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đồng hồ điểm 0h ngày 1/12/2020 Tỵ sẽ như chuột sa chĩnh gạo, quơ tay hốt bạc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12): Mùi tiền chui vào két, Sửu, Dần nằm trên đống vàng, Tý, Thân họa ập xuống đầu

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12): Mùi tiền chui vào két, Sửu, Dần nằm trên đống vàng, Tý, Thân họa ập xuống đầu

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12) bạn sẽ đoán biết vận trình tài lộc, tình duyên, công danh sự nghiệp cực chính xác.

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