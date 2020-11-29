Top con giáp bị vận xui đeo bám, họa ập xuống đầu, tài lộc tuột dốc không phanh trong 10 ngày đầu tháng 12/2020

Vì bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân quấy phá nên 3 con giáp xui xẻo này bị thị phi ám vận, tiền tài tiêu tán, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Lành ít dữ nhiều, tiền tài tiêu tán, rước họa vào người nên top 3 con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác, cẩn thận trong mọi điều. Ngọ bị cấp trên hiểu lầm, sự nghiệp xuống dốc không phanh trong 10 ngày đầu tháng 12 năm Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Những tháng đầu năm khá may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên Ngọ kiếm được bộn tiền, công danh sự nghiệp như ý. Thế nhưng, bước sang tháng cuối cùng của năm con giáp đen đủi này phải đón nhận hung tinh, khốn khó đủ đường.

Không những bị người mình tin tưởng trở mặt, quay sang nói xấu Ngọ còn bị cấp trên hiểu lầm, sự nghiệp xuống dốc không phanh trong 10 ngày đầu tháng 12 năm Canh Tý 2020. Thân đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng dốc túi đầu tư kinh doanh kẻo lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Nhanh nhẹn, tháo vát lại có chí tiến thủ nên Thân sớm khẳng định năng lực chốn công sở, sự nghiệp hanh thông, tương lai rộng mở. Tuy nhiên, chính vì quá tài giỏi nên Thân lại vô tình trở thành miếng mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở công kích, hãm hại.

Thân đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng dốc túi đầu tư kinh doanh kẻo lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất trong những ngày đầu tháng 12. Bước sang năm Tân Sửu 2021 Sửu sẽ lại may mắn phát tài, phú quý ập xuống đầu khiến ai cũng trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trong 10 ngày đầu tháng 12, Sửu phải giữ mồm giữ miệng, đừng dại can dự vào chuyện của người khác kẻo thị phi đeo bám, oan ức mà không thể giãi bày với ai. Chỉ cần vượt qua vận hạn cuối cùng của năm Canh Tý 2020, bước sang năm Tân Sửu 2021 Sửu sẽ lại may mắn phát tài, phú quý ập xuống đầu khiến ai cũng trầm trồ thán phục. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, phất lên đổi đời, đào trúng mỏ vàng trong nửa đầu tháng 12/2020 Nửa đầu tháng 12/2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi.

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