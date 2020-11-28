Top con giáp TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, phất lên đổi đời, đào trúng mỏ vàng trong nửa đầu tháng 12/2020

Nửa đầu tháng 12/2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi.
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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh, cơ cực top con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.
Tuổi Thân
Nhanh nhẹn, thông minh và biết cách tận dụng thời cơ nên dù sinh ra trong túng thiếu Thân cũng có của ăn của để, sự nghiệp thành công trước ngưỡng 30. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 liên tục bị tiểu nhân ngáng đường, thế nhưng bước sang tháng 12 đời Thân sẽ rực rỡ thăng hoa.
Không chỉ ăn nên làm ra, đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng có tiền tỷ chui vào két.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, dám dấn thân và không sợ nguy nan. Càng trầy trật, khổ cực con giáp khôn ngoan này càng phát huy được thế mạnh của mình, thăng chức tăng lương ầm ầm.
Đồng hồ điểm 0h ngày 1/12/2020 Ngọ sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm ăn thuận lợi. Phú quý theo chân, may mắn lại gần nên càng về cuối năm Ngọ càng vượng phát, muốn nghèo cũng không được.
Tuổi Tuất
Được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên Tuất sẽ bước vào tháng 12/2020 với vô số cơ hội kiếm tiền. Làm chơi hưởng thật, tiền lũ lượt chui vào túi nên Tuất tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví, cứ thế mà phất.
Hơn cả, nhờ có sao Đào Hoa chiếu mệnh nên Tuất sẽ có vận tình duyên đỏ chót như son. Nếu đang độc thân, bạn sẽ tìm được một nửa hoàn hảo ngay ngày đầu tiên của tháng 12.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.