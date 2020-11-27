Từ ngày mai trở đi: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài vận thăng hoa, may mắn ập xuống đầu ầm ầm

Sách tử vi chỉ rõ, từ ngày mai trở đi những con giáp may mắn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.
- Cảnh báo: 4 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền tài tiêu tán, họa ập xuống đầu trong 5 ngày tới
- Từ tháng 11 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài điểm danh, hốt BẠC TỶ vào nhà, cuối năm ĐẠI PHÁT
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này.
Tuổi Thìn
Trời sinh Thìn là con giáp có số đại gia, chẳng cần cật lực kiếm tiền vẫn có của ăn của để, tiền nối đuôi nhau chui vào nhà ầm ầm. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ có tình tiền viên mãn.
Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, phúc lộc tề tựu nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thìn cũng có thu nhập tăng đột biến, đời sang trang mới.
Tuổi Mão
Mão hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm. Dù gặp phải không ít khó khăn, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nhưng Mão vẫn vượt qua tất cả để chiến thắng nghịch cảnh.
Tiền ập xuống đầu, số dư trong tài khoản tăng lên 9 số không nên Mão lội ngược dòng ngoạn mục, cuối năm nằm duỗi mà ăn.
Tuổi Thân
Thông minh, cá tính và cực nhanh nhẹn nên người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ Thân cũng lắm của nhiều tiền, phú quý tìm đến tận cửa.
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tài viên mãn, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
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