Từ ngày mai trở đi: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tài vận thăng hoa, may mắn ập xuống đầu ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 16:33

Sách tử vi chỉ rõ, từ ngày mai trở đi những con giáp may mắn này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này. 

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Phúc lộc tề tựu nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thìn cũng có thu nhập tăng đột biến, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp có số đại gia, chẳng cần cật lực kiếm tiền vẫn có của ăn của để, tiền nối đuôi nhau chui vào nhà ầm ầm. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ có tình tiền viên mãn.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, phúc lộc tề tựu nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thìn cũng có thu nhập tăng đột biến, đời sang trang mới. 

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Tiền ập xuống đầu, số dư trong tài khoản tăng lên 9 số không nên Mão lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm. Dù gặp phải không ít khó khăn, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nhưng Mão vẫn vượt qua tất cả để chiến thắng nghịch cảnh.

Tiền ập xuống đầu, số dư trong tài khoản tăng lên 9 số không nên Mão lội ngược dòng ngoạn mục, cuối năm nằm duỗi mà ăn. 

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Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tài viên mãn, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, cá tính và cực nhanh nhẹn nên người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ Thân cũng lắm của nhiều tiền, phú quý tìm đến tận cửa.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tài viên mãn, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Rũ sạch vận đen, trong 5 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, trúng số phát tài, tiền tỷ bủa vây khiến ai cũng hờn.

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