Cảnh báo: 4 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền tài tiêu tán, họa ập xuống đầu trong 5 ngày tới

Người tuổi Hợi vốn chân thành, điềm đạm và thương người. Họ sống biết điều, chẳng bao giờ so đo tính toán hay hơn thua với ai nên đi đến đâu cũng được quý mến. Chính vì thế nên Hợi vô tình trở thành mục tiêu công kích của những kẻ ghen ăn tức ở.

Tử vi chỉ rõ, trong 5 ngày tới top con giáp xui xẻo này sẽ liên tục bị vận đen đeo bám, làm gì cũng thất bại ê chề, dễ bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu vu vạ.

Nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực nên ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 Ngọ ăn nên làm ra, thành công ngoài mong đợi.

Trong 5 ngày tới, con giáp xui rủi này phải đề cao cảnh giác, đừng quá dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kẻo bị lợi dụng, đưa vào tình thế “tình ngay lý gian”.

Vậy nhưng, trong những ngày cuối tháng 11 con giáp đen đủi này lại bị sao quả tạ vây hãm. Tiền của đội nón ra đi, làm đâu thua lỗ đấy nên Ngọ cần bình tĩnh, đừng vội vàng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Nếu có người vay mượn tiền bạc, dù thân thiết đến mấy Tý cũng phải quyết liệt từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi mới nhất dự báo, Tý sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió trong 5 ngày tới. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh bạn cũng sẽ thất thoát khoản tiền khá lớn. Trong ngày cuối cùng của tháng 11 Tý càng phải cẩn trọng hơn.

Nếu có người vay mượn tiền bạc, dù thân thiết đến mấy Tý cũng phải quyết liệt từ chối. Đừng vì cả nể mà dốc cạn túi kẻo bị giật nợ, túng thiếu cùng cực.

Vì thấy bạn quá dễ dàng thành công nên không ít đồng nghiệp xấu tính ngấm ngầm bày mưu tính kế hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp thông minh, thương người và chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức. Thế nên, những tháng đầu năm con giáp giàu sang này liên tục đón hỷ sự vào nhà, tiền ầm ầm chui vào két.

Tuy nhiên, trong 5 ngày tới Mão phải cẩn trọng mọi điều. Vì thấy bạn quá dễ dàng thành công nên không ít đồng nghiệp xấu tính ngấm ngầm bày mưu tính kế hãm hại để hạ bệ bạn trước cấp trên.

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