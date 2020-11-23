Cuối tháng 11 đầu tháng 12: 3 con giáp GẶP THỜI ĐỔI VẬN, phú quý PHÁT TÀI, trở thành đại gia tiền tỷ

Cứ thế mà phất, tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này.

Từ cuối tháng 11 trở đi những con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, muốn nghèo cũng không được. Phú quý phát tài, tiền chất chật nhà là lộc lá trời cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Chăm chỉ, siêng năng và biết cách lấy lòng cấp trên nên sự nghiệp của Dậu thăng tiến cực nhanh, thu nhập cải thiện đáng kể. Những tháng đầu năm do bị sao xấu chiếu mệnh nên Dậu khá chật vật, làm đâu hỏng đấy, đầu tư thất bại.

Thế nhưng, từ cuối tháng 11 trở đi con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Phú quý phát tài, tiền chất chật nhà là lộc lá trời cho Dậu. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, có tiền tỷ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và có chí tiến thủ. Họ dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để làm chủ số phận nên càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm Dần sẽ liên tục hái lộc trời cho. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, có tiền tỷ sau một đêm. Chỉ việc nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là lá số tử vi của Mão - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Chân thành, điềm đạm và khôn khéo trong đối nhân xử thế, chăm làm điều thiện nên Mão được trời Phật chiếu cố, hết lòng nâng đỡ. Những tháng đầu năm không mấy như ý nhưng từ cuối tháng 11 trở đi Mão sẽ hái trái ngọt đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là lá số tử vi của Mão. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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