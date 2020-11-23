Đúng ngày mai, thứ Ba 24/11/2020: 4 con giáp ‘đào trúng mỏ vàng’, phú quý phát tài, tiền tỷ chất đống

Tài lộc vây quanh, làm gì cũng kiếm được bộn tiền chính là lá số của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Phú quý vây quanh, tiền tỷ chất đống, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời cho 4 con giáp may mắn hơn người này trong tử vi ngày mới, thứ Ba ngày 24/11/2020.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, chỉ cần bước chân vào ngày 24/11 con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tài lộc vây quanh, làm chơi hưởng thật, kiếm được bộn tiền chính là lá số của Sửu.

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và chịu thương chịu khó. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy nguy khó mà bỏ cuộc thì Sửu vẫn vững vàng tiến về phía trước, liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, phú quý thịnh vượng nên từ đây đến cuối năm Dần cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người thông minh, có óc kinh doanh và có gan làm giàu nên Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn. Càng bị đời thử thách, càng nếm trải khốn khó con giáp bản lĩnh này càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Bước sang ngày mới, con giáp may mắn này sẽ được bề trên phù trợ, trời Phật chiếu cố nồng hậu. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, phú quý thịnh vượng nên từ đây đến cuối năm Dần cứ thế mà phất, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Cuối năm nằm trên đống vàng, ăn Tết thả ga chính là phúc phần Thìn nắm chắc trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nên người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Hơn cả, nhờ biết tận dụng thời cơ trời cho, không quản nguy khó nên Thìn sẽ bội thu tài lộc, tiền chất như núi.

Song hỷ lâm môn, cứ thế mà phát tài cực to, cuối năm nằm trên đống vàng, ăn Tết thả ga chính là phúc phần Thìn nắm chắc trong tầm tay.

Làm sương sương nhưng thành công ngoài mong đợi nên đời Tỵ sang trang mới, thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận may đeo bám, thần tài rót lộc vào túi nên Tỵ dù là thuê hay làm chủ cũng có hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết. Thế nên, chỉ cần tận dụng thời cơ Tỵ ắt hái ra tiền từ công việc mình đang đeo đuổi.

Từ thứ Ba ngày 24/11 đến cuối tháng Tỵ sẽ uống cạn lộc trời. Làm sương sương nhưng thành công ngoài mong đợi giúp Tỵ sang trang mới, đời thăng hoa rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.