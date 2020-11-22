Từ đây đến Tết: Top con giáp song hỷ lâm môn, nghênh tài đón lộc, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn

Tâm linh - Tử vi 22/11/2020 05:31

Rũ sạch vận xui, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, phú quý vây quanh khiến ai cũng phát hờn.

 

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ đổi đời sau một đem, tiền chất như núi, tự làm đại gia khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Mọi khốn khó, cơ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ùa vào nhà con giáp giàu sang bậc nhất này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu nên người tuổi Dậu từng bước gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những tháng đầu năm do đưa ra quyết định sai lầm nên Dậu phải trả giá đắt, tiền của đội nón ra đi.

May mắn thay, từ hôm nay đến Tết Tân Sửu 2021 Dậu sẽ lấy lại những gì đã mất. Chẳng những đổi đời sau một đêm, Dậu còn thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Mọi khốn khó, cơ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ùa vào nhà con giáp giàu sang bậc nhất này. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên ai cũng quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Nhờ thế, càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng, muốn nghèo cũng không được. 

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Chẳng những mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay, con giáp may mắn này còn có thể đỡ đần các thành viên trong gia đình làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp biết nghĩ cho người khác, không tham vọng giàu sang càng không bất chấp tất cả để tiến thân. Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, vận may cứ ập xuống đầu Hợi tới tấp, khiến họ cứ thế mà phất, giàu nhanh đến chóng mặt.

Từ ngày mai trở đi Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Chẳng những mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay, con giáp may mắn này còn có thể đỡ đần các thành viên trong gia đình làm ăn, phát triển kinh tế. Nhờ thế, gia đạo ấm êm, tiền tài viên mãn là những gì Hợi nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ gánh tiền mỏi lưng, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

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