Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (23/11 – 29/11): Sửu, Dần nằm duỗi mà ăn, Tý lành ít dữ nhiều, Mùi, Hợi đổi đời sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 22/11/2020 05:30

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23/11 – 29/11 bạn sẽ đoán biết vận trình tài lộc, tình duyên, công danh sự nghiệp cực chính xác.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (23/11 – 29/11) bạn sẽ biết trước vận mệnh để có thể chuẩn bị tinh thần ứng phó với khó khăn, tận dụng thời cơ để đổi đời.  

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Xem tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, Tý sẽ có 7 ngày tới khá chật vật - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Tý

Tý sẽ gặp phải áp lực khá lớn trong công việc, liên tục bị tiểu nhân quấy phá trong 7 ngày tới. Nếu không thận trọng trong lời ăn tiếng nói, trước những quyết định liên quan đến tiền bạc con giáp xui xẻo này sẽ có tử vi tuần mới vô cùng đen đủi, lành ít dữ nhiều.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Sửu

Tài chính ở mức tạm ổn, công việc suôn sẻ nên Sửu không cần lo lắng chuyện tiền nong. Chỉ cần làm việc hết mình, nỗ lực không ngừng thì càng về cuối tuần Sửu càng giàu sang thịnh vượng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Dần

Tuần mới suôn sẻ, tài chính dồi dào, tiền ùa vào két nên Dần muốn khổ cũng không được. Nhờ làm tốt nhiệm vụ quan trọng được cấp trên giao phó nên sự nghiệp của Dần phất lên cực nhanh, thăng quan tiến chức ầm ầm. Cuối tuần nằm duỗi mà ăn, sung túc đủ đầy chính là phúc phần trời đã an bài cho Dần. 

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Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là những gì đang chờ Mão trong tử vi 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Mão

Mão là con giáp biết đối nhân xử thế, chăm chỉ, chuyên cần nên càng cống hiến hết mình càng đắc tài đắc lộc, tiền tỷ ập xuống đầu. Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là những gì đang chờ Mão trong tử vi 7 ngày tới.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, cả đời không biết khổ là gì nên Thìn chẳng cần lo lắng quá nhiều. Làm sương sương mà tiền chất như núi, làm chơi chơi mà của nả dồi dào nên càng về cuối tuần Thìn càng lắm của nhiều tiền, muốn nghèo cũng khó.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Tỵ

Tuần mới của Tỵ sẽ ngập trong may mắn, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Đặc biệt, nếu muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời thăng hoa rực rỡ, tiền chất chật két cũng không xuể.

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Đầu tuần không mấy khả quan, giữa tuần sung túc đủ đầy, cuối tuần phất lên đổi đời chính là lá số tử vi của Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Ngọ

Ngọ đừng ôm đồm quá nhiều việc, cũng đừng tự trách cứ bản thân khi công việc không như ý. Chỉ khi chấp nhận thất bại, có như thế bạn mới vượt lên chính mình để chiến thắng số phận. Đầu tuần không mấy khả quan, giữa tuần sung túc đủ đầy, cuối tuần phất lên đổi đời chính là lá số tử vi của Ngọ.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Mùi

Nếu đang độc thân Mùi sẽ có cơ hội tìm được chân ái của đời mình, nếu đã có cặp có đôi cả hai sẽ tha hồ tận hưởng những ngày ấm êm hạnh phúc không ai sánh bằng. Nhận được lộc trời cho nên Mùi sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví trong 7 ngày tới.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, có gan làm giàu và không sợ khổ cực. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, dám nghĩ dám làm Thân ắt tự làm đại gia, có của ăn của để khi còn khá trẻ.

Đầu tuần được cát tinh soi chiếu, giữa tuần quý nhân đưa đường chỉ lối, cuối tuần gánh tiền mỏi lưng chính là phúc phần Thân nhận được. 

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Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Dậu sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Dậu

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Dậu. Thế nên, dù hiện tại khốn khó đến mấy Dậu cũng đừng nản lòng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thăng trầm Dậu sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Tuất

Tuất đừng quá tham công tiếc việc mà khiến sức khỏe suy kiệt, công việc trì trệ, gia đình lo lắng bất an. Bạn cần cân bằng cuộc sống để không bị bệnh tật hành hạ. Công việc của Tuất trong tuần mới khá căng thẳng, tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh của mình Tuất sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Tử vi tuần mới (23/11 – 29/11) của tuổi Hợi

Tiền của bủa vây, vận may kéo đến không cản nổi nên Hợi sẽ có tử vi tuần mới ngập trong phú quý. Được đề bạt lên vị trí mới, thu nhập tăng nhanh, lương thưởng lũ lượt ùa vào túi nên Hợi sẽ gặp thời đổi vận, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020: 3 con giáp là ĐẠI GIA NGẦM, bên ngoài giản dị  bên trong nhiều tiền, tiền tỷ chất đống

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020: 3 con giáp là ĐẠI GIA NGẦM, bên ngoài giản dị  bên trong nhiều tiền, tiền tỷ chất đống

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ gánh tiền mỏi lưng, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

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