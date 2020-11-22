Đúng 7 ngày tới: 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, vét cạn túi thần tài, trở thành đại gia trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 22/11/2020 10:43

Sách tử vi có nói, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất.

Làm chơi hưởng thật, tình tiền viên mãn, bạc tỷ chui vào túi chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này. 

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Bạc tiền bủa vây, phú quý sang giàu ập xuống đầu nên Ngọ đổi đời thành đại gia, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nổi tiếng thông minh, có chí tiến thủ và dám dấn thân nên ngay từ thuở độc thân đã có của ăn của để, sự nghiệp viên mãn. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh thì trong năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ có bạc tỷ trong tay, phải mua thêm két sắt để chứa.

Trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ Ngọ cũng có tài vận đỏ chót như son. Bạc tiền bủa vây, phú quý sang giàu ập xuống đầu nên Ngọ đổi đời thành đại gia, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi, càng về cuối năm càng phất. 

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Tiền đầy túi, tình đầy tim, cuối tuần nằm duỗi mà ăn, vàng rải khắp sân chính là lộc lá trời cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khôn ngoan, may mắn và nhạy bén với thời cuộc nên Thìn được cấp trên hết lòng cất nhắc, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trong 7 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp bước sang trang mới chỉ trong tích tắc.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tin vào chính mình con giáp giàu có này ắt làm ăn phát đạt. Tiền đầy túi, tình đầy tim, cuối tuần nằm duỗi mà ăn, vàng rải khắp sân chính là lộc lá trời cho Thìn. 

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Nếu muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ và biết cách lấy lòng cấp trên nên đường công danh của Dậu ngày càng xán lạn. Từ vị trí thấp nhất, Dậu nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm, cất nhắc của sếp nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 thu nhập càng tăng vùn vụt.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ được hái trái ngọt với cơ hội kiếm được bộn tiền trong 7 ngày tới. Nếu muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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