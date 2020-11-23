Đầu tháng 12, 4 con giáp được Ngọc Hoàng độ mạng, tiền tài tăng tiến, GIÀU Ú Ụ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 23/11/2020 05:38

Song hỷ lâm môn, tiền về ngập két, có nguy cơ “kiệt sức” vì đếm tiền chính là phúc phần trời Phật đã an bài cho 4 con giáp may mắn nhất tháng 12/2020 này.

Tử vi tháng 12 năm Canh Tý 2020 có nói, 4 con giáp may mắn này sẽ hốt bạc vào nhà, vàng rải khắp sân, muốn nghèo cũng không được. 

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Mùi bước chân trái tiền rơi trúng đầu, bước chân phải vàng ùa vào túi, cả tháng phú quý sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài giỏi và biết tìm kiếm cơ hội để thăng tiến. Thế nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã sở hữu nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 12 chính là thời hoàng kim giúp Mùi ngập trong biển tiền. Bước chân trái tiền rơi trúng đầu, bước chân phải vàng ùa vào túi, cả tháng phú quý sang giàu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi nên ai cũng phải ganh tỵ với con giáp giàu sang bậc nhất này. 

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Song hỷ lâm môn, mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, tiền tỷ trong ngân hàng là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng được bề trên nâng đỡ, chiếu cố nồng hậu nên người tuổi Ngọ sẽ có đường tài lộc đỏ chót như son. Dù làm công hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng liên tiếp nhận tin vui tài lộc.

Rũ sạch vận đen, bước sang tháng 12/2020 Ngọ sẽ kiếm được món lợi cực lớn, tiên ập xuống đầu tới tấp. Song hỷ lâm môn, mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, tiền tỷ trong ngân hàng là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được. 

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Mão sẽ nhận được phúc báo, công danh tài lộc đều có bước tiến ngoạn mục trong tháng cuối năm Canh Tý 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão hiền lành, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Nếu người khác tham sân si, vì lòng đố kỵ mà sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác thì Mão luôn sống đàng hoàng, ngay thẳng.

Nhờ sự tử tế nên con giáp thiện lương này sẽ nhận được phúc báo, công danh tài lộc đều có bước tiến ngoạn mục trong tháng cuối năm Canh Tý 2020. 

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Thìn sẽ nhận lộc trời cho, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể trong tử vi tháng 12/2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được thần tài chấm tên trong sổ vàng nên người tuổi Thìn sẽ có tài lộc tăng tiến, đổi đời ngoạn mục. Chẳng những trả sạch nợ nần, tiền tỷ vây quanh, con giáp may mắn này còn có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, được đề bạt lên vị trí bấy lâu nay mong muốn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó Thìn sẽ nhận lộc trời cho, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể trong tử vi tháng 12/2020.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi có nói, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất.

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