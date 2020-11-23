Từ đây đến cuối năm: 3 con giáp bị vận đen đeo bám, tiền tài đội nón ra đi, sức khỏe suy giảm, lành ít dữ nhiều

Tâm linh - Tử vi 23/11/2020 07:02

Chẳng những tiền mất tật mang, khốn khó đủ đường, top con giáp xui xẻo này còn có những ngày cuối năm 2020 đầy rẫy tai ương, phiền muộn.

Công việc trì trệ, sức khỏe suy giảm, tiền mất tật mang chính là những gì mà 3 con giáp xui xẻo này phải đối diện trong những ngày cuối năm Canh Tý 2020

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Tài lộc đen đủi, tình duyên hẩm hiu nên Sửu vừa mất tiền vừa mất tình, đau khổ, chật vật đủ đường trong tháng cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và vô cùng chăm chỉ. Thế nên, những ngày đầu năm Canh Tý 2020 con giáp tài giỏi này kiếm được bộn tiền, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng, từ hôm nay đến cuối năm do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này phải đối diện với khá nhiều kiếp nạn.

Chẳng những bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, lợi dụng hòng trục lợi bất chính Sửu còn đối mặt với nguy cơ bị “cắm sừng”. Tài lộc đen đủi, tình duyên hẩm hiu nên Sửu vừa mất tiền vừa mất tình, đau khổ, chật vật đủ đường trong tháng cuối năm. 

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Càng về cuối năm càng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất là những tin xấu mà Hợi cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nửa đầu tháng 11 người tuổi Hợi ăn nên làm ra, kiếm được tiền tỷ chỉ trong chớp mắt. Mọi dự án mà con giáp may mắn này tham gia đều thành công ngoài mong đợi, giúp Hợi nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, tin cậy của đối tác và thán phục của đồng nghiệp.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 11 của Hợi lại không được như thế. Do bị tiêu hoa tinh phá tài nên tài lộc của con giáp đen đủi này tuột dốc không phanh. Càng về cuối năm càng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất là những tin xấu mà Hợi cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận. 

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Ngọ liên tiếp gặp khó khăn, của nả đội nón ra đi, thậm chí con giáp này có thể lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp thông minh, có óc sáng tạo lại đa tài nên Ngọ làm gì cũng dễ dàng thành công. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc phần trời cho Ngọ trong những tháng đầu năm 2020.

Vậy nhưng, từ đây đến cuối năm Ngọ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Vì đưa ra những quyết định sai lầm nên công việc của Ngọ liên tiếp gặp khó khăn, của nả đội nón ra đi. Thậm chí con giáp này có thể lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

(*) Thông tin trong  bài viế tchỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi có nói, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, rung đùi hưởng lộc, cứ thế mà phất.

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