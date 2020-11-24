Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 24/11/2020 06:19

Xem tử vi tháng 12/2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Phúc phần trời cho giúp 3 con giáp may mắn này có tháng 12 ngập trong nhung lụa, càng về cuối năm càng giàu ú ụ khiến ai cũng thầm ganh tỵ. 

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Tiền chất như núi, của nả vây quanh, sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng về hậu vận Thân sẽ càng ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng cuối cùng của năm chính là thời hoàng kim giúp Thân trở thành con giáp giàu có hơn người. Tiền chất như núi, của nả vây quanh, sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho Thân. 

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Nếu đang độc thân Mão sẽ tìm được một nửa hoàn hảo, nếu đã có gia đình sẽ hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tử tế, biết suy nghĩ cho người khác và không sợ khó khăn nên dù nằm gai nếm mật, chật vật lắm phen thì Mão vẫn tự làm đại gia của chính mình. Tiền tiêu xả láng, cứ vơi lại được cộng thêm nên tháng 12/2020 của Mão sẽ thăng hoa rực rỡ.

Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của người tuổi Mão cũng đỏ chót như son. Nếu đang độc thân sẽ tìm được một nửa hoàn hảo, nếu đã có gia đình sẽ hạnh phúc êm đềm. 

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Tháng 12/2020 Hợi không thành rồng cũng thành phượng, của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn con giáp này đều được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ một bước đổi đời. Tháng 12/2020 không thành rồng cũng thành phượng, của nả đầy nhà, bạc tiền dư dả là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Cứ thế mà phất, tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này.

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