Từ tháng 11 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài điểm danh, hốt BẠC TỶ vào nhà, cuối năm ĐẠI PHÁT

Tâm linh - Tử vi 26/11/2020 06:24

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm chật vật đủ đường nhưng từ tháng 11 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền mỏi tay, chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, bạc tiền dư dôi nên top 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, muốn khổ cũng không được. 

con giap may man 1
Không chỉ thăng chức tăng lương, tiền tỷ ập xuống đầu, con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và không sợ khổ cực. Dù sinh ra trong giàu có nhưng Thìn chưa bao giờ lười nhác, càng không ỷ lại vào gia đình. Chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió nên càng nỗ lực con giáp giàu sang này càng thịnh vượng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 11 âm lịch Thìn sẽ “đào trúng mỏ vàng". Không chỉ thăng chức tăng lương, tiền tỷ ập xuống đầu, con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã tự làm đại gia. 

con giap may man 2
Cuối năm ăn Tết thật to, phú quý phát tài là phúc lộc trời cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Nhà cao cửa rộng, xe sang xếp thành hàng dài chính là những gì đang chờ Dần phía trước.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 11 âm lịch trở đi con giáp may mắn này sẽ có tình tiền viên mãn, vật chất đủ đầy. Cuối năm ăn Tết thật to, phú quý phát tài là phúc lộc trời cho Dần. 

con giap may man 3
Lộc lá vây quanh, tiền chất như núi, cuối năm đại phát nên Ngọ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hoạt bát, thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có vốn sống phong phú, biết cách nhìn người. Đây cũng là lợi thế để Ngọ có thể dễ dàng vạch mặt kẻ hai lòng, có dã tâm với mình. Dù bị ganh ghét, đố kỵ nhưng không ai có thể làm gì được Ngọ vì con giáp này quá khôn ngoan.

Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Lộc lá vây quanh, tiền chất như núi, cuối năm đại phát nên Ngọ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Xem tử vi tháng 12/2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới