Từ tháng 11 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài điểm danh, hốt BẠC TỶ vào nhà, cuối năm ĐẠI PHÁT

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm chật vật đủ đường nhưng từ tháng 11 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền mỏi tay, chỉ việc nằm duỗi mà ăn.

Làm chơi hưởng thật, của nả chất đống, bạc tiền dư dôi nên top 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, muốn khổ cũng không được. Không chỉ thăng chức tăng lương, tiền tỷ ập xuống đầu, con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trời sinh Thìn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và không sợ khổ cực. Dù sinh ra trong giàu có nhưng Thìn chưa bao giờ lười nhác, càng không ỷ lại vào gia đình. Chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió nên càng nỗ lực con giáp giàu sang này càng thịnh vượng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 11 âm lịch Thìn sẽ “đào trúng mỏ vàng". Không chỉ thăng chức tăng lương, tiền tỷ ập xuống đầu, con giáp này còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã tự làm đại gia. Cuối năm ăn Tết thật to, phú quý phát tài là phúc lộc trời cho Dần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Thông minh, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Nhà cao cửa rộng, xe sang xếp thành hàng dài chính là những gì đang chờ Dần phía trước.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ tháng 11 âm lịch trở đi con giáp may mắn này sẽ có tình tiền viên mãn, vật chất đủ đầy. Cuối năm ăn Tết thật to, phú quý phát tài là phúc lộc trời cho Dần. Lộc lá vây quanh, tiền chất như núi, cuối năm đại phát nên Ngọ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Hoạt bát, thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có vốn sống phong phú, biết cách nhìn người. Đây cũng là lợi thế để Ngọ có thể dễ dàng vạch mặt kẻ hai lòng, có dã tâm với mình. Dù bị ganh ghét, đố kỵ nhưng không ai có thể làm gì được Ngọ vì con giáp này quá khôn ngoan. Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Lộc lá vây quanh, tiền chất như núi, cuối năm đại phát nên Ngọ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay Xem tử vi tháng 12/2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

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