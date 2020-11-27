Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, thu nhập tăng vọt, bước chân ra cửa đạp trúng hũ vàng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 12:57

Rũ sạch vận đen, trong 5 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, trúng số phát tài, tiền tỷ bủa vây khiến ai cũng hờn.

Dù hiện tại khổ cực đến mấy thì trong 5 ngày tới top 3 con giáp may mắn này cũng đào trúng mỏ vàng, cuối năm tiền chất như núi, muốn nghèo cũng không được. 

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Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, lộc lá ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Dậu - minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng và có tinh thần cầu tiến nên dù xuất phát điểm thấp đến mấy Dậu vẫn có thể vươn lên đổi đời, chứng minh năng lực chốn thương trường. Những tháng đầu năm đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra nên con giáp giàu sang này đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên.

Đặc biệt, tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 5 ngày tới Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, lộc lá ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Thần tài rót lộc vào nhà, thần may mắn phù trợ nên Thân chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp luôn tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân, không ngừng phấn đấu, thử sức ở lĩnh vực mới nên họ sớm thành công. Có chức có quyền lại có tiền nên Thân tiêu pha thả ga cũng không lo cạn ví.

Trong 5 ngày tới, Thân sẽ một bước thăng hoa, giàu sang chạm đỉnh. Thần tài rót lộc vào nhà, thần may mắn phù trợ nên Thân chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Phú quý vây quanh, tiền ùn ùn chui vào túi, phải mua thêm két sắt chứa mới xuể chính là lộc lá trời đã an bài cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và cực bản lĩnh nên dù bị dồn vào đường cùng Tý vẫn có thể lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trong chớp mắt. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Tý càng đắc tài đắc lộc.

Phú quý vây quanh, tiền ùn ùn chui vào túi, phải mua thêm két sắt chứa mới xuể chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất năm Canh Tý 2020 này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/11/2020: 5 con giáp được thần tài ghi tên sổ vàng, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, gánh tiền mỏi lưng

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/11/2020: 5 con giáp được thần tài ghi tên sổ vàng, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, gánh tiền mỏi lưng

Tử vi ngày mới có nói, chỉ cần bước vào thứ Bảy, ngày 28/11 top con giáp may mắn này sẽ giàu sang chạm đỉnh, ngồi chơi cũng có tiền tỷ ập vào nhà.

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