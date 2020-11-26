Rũ sạch vận đen, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, tài lộc phủ phê, nhà xe chờ sẵn trong tháng 12/2020

Tâm linh - Tử vi 26/11/2020 05:47

Ngay ngày đầu tiên của tháng 12/2020 top con giáp may mắn này sẽ nhận mưa tài lộc, làm chơi hưởng thật, mua nhà sắm xe trong chớp mắt.

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/12 năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đổi đời sau một đêm. 

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Tiền tỷ ập vào két, có cơ may trúng số độc đắc chính là lá số tử vi của Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để, tiền tài viên mãn ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Những tháng đầu năm bị vận đen đeo bám nên Thân lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Tiền tỷ ập vào két, có cơ may trúng số độc đắc chính là lá số tử vi của Thân. 

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Kiếm được bộn tiền, nhận được khoản thưởng Tết cực lớn nên Dậu phất lên cực nhanh, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, siêng năng lại biết tận dụng thời cơ để tiến thân nên càng về hậu vận Dậu càng phất lên đổi đời, tài vận thăng hoa. Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 do chủ quan, quá tự tin nên Dậu đã đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình.

Mất việc, thu nhập bấp bênh nên Dậu phải chật vật mưu sinh. Vậy nhưng, từ tháng 12 trở đi Dậu sẽ lấy lại những gì đã mất. Có được công việc mà mình yêu thích, kiếm được bộn tiền, nhận được khoản thưởng Tết cực lớn nên Dậu phất lên cực nhanh, sung sướng như tiên. 

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Tiền đẻ ra tiền nên không chỉ năm nay, bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này cũng phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tử tế, chân thành lại chăm làm điều tốt nên Mão được ơn trên hết lòng chiếu cố, thần tài dúi tiền vào tay. Sau những thăng trầm thì tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ vụt sáng như sao, trở thành đại gia bạc tỷ trong chớp mắt.

Làm một hưởng mười, thu nhập tăng gấp bội, tiền đẻ ra tiền nên không chỉ năm nay, bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này cũng phú quý phát tài, ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Cứ thế mà phất, tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này.

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