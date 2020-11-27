Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/11/2020: 5 con giáp được thần tài ghi tên sổ vàng, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 06:02

Tử vi ngày mới có nói, chỉ cần bước vào thứ Bảy, ngày 28/11 top con giáp may mắn này sẽ giàu sang chạm đỉnh, ngồi chơi cũng có tiền tỷ ập vào nhà.

Làm sương sương mà tiền ùa vào két, làm chơi chơi mà của nả vây quanh nên chỉ cần bước sang ngày 28/11/2020 top con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. 

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Chỉ cần đồng hồ điểm 0h, thứ Bảy ngày 28/11/2020 con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, chân thành và sống tình cảm. Nếu người khác sẵn sàng dùng mưu hèn kế bẩn để tiến thân thì Mão sẽ chỉ dựa vào thực lực của mình. Thế nên, càng dấn thân, dám nghĩ dám làm Mão càng đắc tài đắc lộc.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h, thứ Bảy ngày 28/11/2020 con giáp giàu có này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, đổi đời trong chớp mắt. 

Tuổi Thân

Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn khéo và nhìn xa trông rộng. Họ nhạy bén với thời cuộc, không sợ khổ cực nên ngay từ những tháng đầu năm Canh Tý 2020 đã lắm của nhiều tiền.

Đặc biệt, những ngày cuối tháng 11 chính là thời hoàng kim để Mão phất lên ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, đại phú đại quý, cuối năm ăn Tết cực to là phúc phần trời cho Thân. 

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 Sau những gian truân, phú quý sang giàu sẽ gõ cửa nhà Sửu, khiến họ muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, cần cù và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình nên Sửu được bề trên hết lòng chiếu cố, thần tài điểm danh trong sổ vàng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những gian truân, phú quý sang giàu sẽ gõ cửa nhà Sửu, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Thìn

Phú quý ập xuống đầu, tài lộc xông thẳng vào nhà nên Thìn cứ thế mà phất, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ trong ngày thứ Bảy.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám đưa ra những quyết định táo bạo thì không chỉ hôm nay mà từ đây đến cuối năm Thìn sẽ nằm trên đống vàng. 

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Chẳng những phất lên ngoạn mục, trả sạch nợ nần, công danh xán lạn Ngọ còn có chuyện tình cảm ấm êm mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời tới không cản nổi, chỉ cần ngồi một chỗ tiền cũng chui vào túi ầm ầm, cứ vơi lại đầy chính là may mắn trời cho con giáp giàu có này.

Chẳng những phất lên ngoạn mục, trả sạch nợ nần, công danh xán lạn Ngọ còn có chuyện tình cảm ấm êm mặn nồng, hạnh phúc ngất ngây.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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