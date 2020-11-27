Xem tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của 12 con giáp: Hợi, Sửu tiền tỷ ùa vào két, Tuất vận đen đeo bám

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 00:01

Xem tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của 12 con giáp chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất, ai cũng nên đọc.  

tu vi thu Bay ngay 28 11 2020 cua 12 con giap 1
Tý hãy giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, cũng đừng lời qua tiếng lại kẻo rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Tý

Bị tiểu nhân vây hãm kẻ xấu ngáng đường nên Tý lành ít dữ nhiều, làm gì cũng thất bại. Vậy nên, để bảo vệ chính mình, biến nguy thành an Tý hãy giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, cũng đừng lời qua tiếng lại kẻo rước họa vào người.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Sửu

Tử vi ngày mới chỉ rõ, ngay sau 0h ngày 28/11 Sửu sẽ bước sang trang mới của đời mình. Chẳng những tiền chất chật nhà, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa, con giáp giàu sang này còn tự làm đại gia, đổi đời sau một đêm.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Dần

Bị sao Kiếp Tài quấy phá nên người tuổi Dần sẽ có ngày mới không mấy suôn sẻ. Chỉ vì một phút bốc đồng Dần đã đưa ra những quyết định thiếu lý trí, khiến bản thân phải trả giá đắt với tiền của đội nón ra đi, bị cấp trên quở trách nặng nề. 

tu vi thu Bay ngay 28 11 2020 cua 12 con giap 2
Trong hôm nay, Mão sẽ được thần tài dúi tiền vào tay, thức trắng đêm đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Mão

Thông minh, nhanh nhẹn và là người biết đối nhân xử thế nên dù làm thuê hay làm chủ Mão cũng công thành danh toại, tiền tình viên mãn. Trong hôm nay, Mão sẽ được thần tài dúi tiền vào tay, thức trắng đêm đếm cũng không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Thìn

Thìn cần quyết đoán, dám chớp lấy cơ hội trời cho để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang rực rỡ. Buổi sáng phú quý ập xuống đầu, buổi trưa lộc lá vây quanh, buổi tối phất lên ngoạn mục chính là lá số tử vi mới nhất của Thìn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có ngày mới với khá nhiều áp lực trong công việc. Dù gặp phải khó khăn, vất vả Tỵ cũng phải biết cách kiềm chế cảm xúc, đừng giận quá mất khôn, hất đổ “chén cơm” của mình vì những hiểu lầm đáng tiếc. 

tu vi thu Bay ngay 28 11 2020 cua 12 con giap 3
 Thần tài theo chân còn giúp Ngọ cũng những tháng cuối năm nằm trên mỏ vàng, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Ngọ

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng sẽ hái lộc vào nhà, tiền tỷ vây quanh trong tử vi hôm nay. Thần tài theo chân còn giúp Ngọ cũng những tháng cuối năm nằm trên mỏ vàng, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Mùi

Bận rộn với công việc nên Mùi không còn chút thời gian dành cho bản thân, đây cũng là lý do họ và một nửa dần nguội lạnh mà không hề hay biết. Nếu vẫn cứ vô tâm, hời hợt Mùi đừng trách vì sao mình bị cắm sừng.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và biết nhìn xa trông rộng nên thứ Bảy này người tuổi Thân sẽ uống no lộc trời, tiền ùn ùn chui vào túi. Khổ tận cam lai, sau những trầm luân Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. 

tu vi thu Bay ngay 28 11 2020 cua 12 con giap 4
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Dậu

Đừng quá tự cao, cũng đừng nghĩ rằng không ai có thể thay thế vị trí của mình nếu không Dậu sẽ phải trả giá đắt. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dậu sẽ lấy lại những gì đã mất.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Tuất

Là ngày Nguyệt kỵ nên Tuất không nên đi xa kẻo vận đen bủa vây, lành ít dữ nhiều. Nếu có việc phải đi xa, bạn hãy chọn hướng xuất hành là Tây Bắc, Đông Nam để cải thiện vận số, biến nguy thành an.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/11/2020 của tuổi Hợi

Nếu đang độc thân Hợi sẽ có cặp có đôi, nếu đã kết hôn ắt càng ấm êm viên mãn. Ngủ một đêm thức dậy Hợi đã thấy đời mình thăng hoa, bạc tỷ ùa vào két, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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