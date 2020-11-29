Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12): Mùi tiền chui vào két, Sửu, Dần nằm trên đống vàng, Tý, Thân họa ập xuống đầu

Vận trình lên xuống thất thường nên Tý cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong mọi điều nếu không sẽ gây họa, rước tai ương vào người. Không chỉ tài lộc sa sút, vận tình duyên của con giáp này cũng không mấy như ý, cãi nhau liên miên.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12) bạn sẽ biết trước vận mệnh để có thể chuẩn bị tinh thần ứng phó với khó khăn, tận dụng thời cơ để đổi đời.

Đầu tuần có chút trở ngại nhưng nhờ nhanh trí, thông minh, con giáp may mắn này đã giải quyết mọi việc dễ dàng. Thế nên, từ giữa tuần trở đi Dần sẽ đắc tài đắc lộc, tiền của bủa vây, muốn nghèo cũng không được.

Tài lộc khởi sắc, buôn may bán đắt, kiếm được bộn tiền chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Sửu. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, chớp lấy thời cơ Sửu sẽ không cần phải suy nghĩ chuyện tiền nong, cuối tuần nằm trên đống vàng.

Thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Mão làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Mão

Là con giáp dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Mão làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả tháng 12 ngập trong nhung lụa.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Thìn

Thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền tỷ trong ngân hàng, càng về cuối tuần càng phất lên đổi đời chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn. Chỉ cần bước sang ngày 30/11 Thìn sẽ nằm duỗi mà ăn, gánh tiền mỏi lưng khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Tỵ

Đầu tuần hung tinh vây hãm nên Tỵ lành ít dữ nhiều, làm ăn đổ bể. May mắn thay, từ giữa tuần trở đi con giáp giàu có này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, kiếm được khoản lợi nhuận khá lớn. Tuần mới viên mãn như ý, cứ thế mà giàu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Ngọ

Ngọ đừng quá hấp tấp mà hãy cân nhắc cẩn thận trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ rất dễ bị người mình tin tưởng lợi dụng, hãm hại dẫn đến cảnh tiền bạc đội nón ra đi chỉ trong chớp mắt.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Mùi

Công việc thăng hoa, được cất nhắc lên vị trí mới nên càng về cuối tuần Mùi càng phất lên ngoạn mục, tiền chui vào két ầm ầm. Không chỉ tiền tài, danh vọng, tình duyên của Mùi cũng đỏ rực như son, hạnh phúc hết phần thiên hạ.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Thân

Bị sao xấu đeo bám, lành ít dữ nhiều nên Thân phải cẩn trọng. Đặc biệt, khi đi ra đường bạn phải chú ý kẻo xảy ra va chạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy tai ương này Thân sẽ lại may mắn hanh thông.

Dậu sẽ có tuần mới với tài vận tuột dốc không phanh, tình duyên lận đận lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Dậu

Dậu đừng bị mờ mắt trước đồng tiền, cũng đừng nghe lời ngon ngọt của kẻ xấu mà bị lừa gạt không thương tiếc. Tài vận tuột dốc không phanh, tình duyên lận đận lao đao, nếu vẫn cố chấp, không nói lý lẽ thì việc tan đàn xẻ nghé là điều khó tránh.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Tuất

Tài lộc thăng hoa, số dư trong tài khoản nhảy số liên tục nên càng về cuối tuần Tuất càng phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể. Con giáp may mắn này còn ôm hết may mắn vào nhà, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tử vi tuần mới (30/11 – 6/12) của tuổi Hợi

Nhờ tinh thần trách nhiệm, có chí tiến thủ nên Hợi sẽ có tuần mới với vận tài lộc đỏ như son, ngồi chơi tiền cũng ập vào nhà. Song hỷ lâm môn, phát tài phát lộc, cứ thế mà phất nên tuần đầu tiên của tháng 12 Hợi sẽ đếm tiền sái tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.