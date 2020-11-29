Bước sang tuần mới: 4 con giáp THẦN TÀI BAN LỘC, trời Phật chiếu cố, sự nghiệp bùng nổ như pháo hoa

Chỉ cần bước sang tuần mới 4 con giáp giàu có này sẽ rực rỡ thăng hoa, tài lộc tăng tiến, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Bước sang tuần mới, dù làm thuê hay làm chủ 4 con giáp giàu có này cũng đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng, cuối tuần hốt vàng hốt bạc vào nhà. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình Hợi ắt giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi tuần mới chỉ rõ, ngay từ đầu tuần con giáp may mắn này đã có cơ hội tỏa sáng chốn công sở, được cấp trên hết lòng cất nhắc. Thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục chính là may mắn trời cho Hợi.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình Hợi ắt giàu sang vô đối. Đầu tuần phú quý theo chân, giữa tuần túi tiền rủng rỉnh cuối tuần phát tài thật to chính là lá số tử vi mới nhất của con giáp giàu sang này. Sau những thăng trầm Mùi sẽ một bước thăng hoa, có tiền tỷ ập vào nhà trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thông minh, bản lĩnh và cực tinh tế trong đối nhân xử thế nên Mùi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Chẳng những lắm của nhiều tiền, lộc lá bủa vây, con giáp giàu sang này còn hút cạn lộc trời, đời sang trang mới.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ một bước thăng hoa, có tiền tỷ ập vào nhà trong chớp mắt. Lương thưởng tăng vọt nên chẳng cần cậy nhờ ai Tuất cũng tự làm đại gia, sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Có trách nhiệm, dám dấn thân và vô cùng tử tế nên Tuất đi đến đâu cũng được yêu thương, trân trọng. Gặp khó khăn không lùi bước, gặp nguy nan không bỏ cuộc nên tuần mới của Tuất sẽ phú quý phát tài. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng vọt nên chẳng cần cậy nhờ ai Tuất cũng tự làm đại gia, sung sướng hơn người. Nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Dần hút cạn lộc trời, ôm bạc tỷ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Nổi tiếng là con giáp thông minh, gan dạ nên Dần chưa bao giờ biết sợ là gì. Càng liều lĩnh, dám thử thách bản thân con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Dần hút cạn lộc trời, ôm bạc tỷ vào nhà. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI, phất lên đổi đời, đào trúng mỏ vàng trong nửa đầu tháng 12/2020 Nửa đầu tháng 12/2020 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi.

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