Lật tẩy 6 vị trí bí mật giấu quỹ đen của chồng

Tất nhiên, các ông chồng sẽ không dại gì mà giấu tiền ở những nơi dễ tìm như tủ quần áo, két sắt, ví, phía sau tranh ảnh, đồng hồ... Thay vào đó, họ sẽ lựa những nơi mà không ai ngờ đến nhằm qua mắt “ra-đa” của vợ.

Dù xe là phương tiện di chuyển thường xuyên, nhưng đây là nơi qua mắt vợ một cách tuyệt vời, nhất là khi các bà vợ lại không am hiểu gì về xe cộ, máy móc. Với lại, xe là nơi mà các ông thường sử dụng, nên chẳng mấy khi mà để xe ở nhà để các bà lục lọi.

Các thiết bị công nghệ với sự phức tạp của các đường dây điện luôn khiến các bà vợ ngao ngán khi nhìn vào và thường không đụng đến. Nhiều ông chồng cũng biết thế, nên đã ngụy trang những chỗ đó thành nơi chồng giấu quỹ đen lý tưởng.

Chồng giấu quỹ đen vào nơi khó lường như thế này thì quả là tinh vi hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Giấu trong giày

Cách này có thể qua mắt được những người vợ không có thói quen chăm sóc cho chồng. Chỉ cần giấu ít tiền dưới đế lót giày rồi mang đi hàng ngày, mùi hôi bốc ra cũng đủ khiến các bà vợ không dám lại gần và khám phá.

Giấu trong ổ điện

Các chị em thường không giỏi sửa điện, nên đây dường như là chỗ giấu tiền thông minh của nhiều anh chồng. Có điều, phải chắc chắn rằng đó là một ổ điện còn hoạt động tốt nhé, chứ nếu đó là một ổ điện hỏng thì có lẽ sẽ sớm khiến vợ sinh nghi thôi!

Giấu trong ấm trà

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh về cách giấu quỹ đen đỉnh cao của một ông chồng mê uống trà. Cụ thể cứ mỗi lần vợ muốn pha trà cho chồng thì đều bị cản lại và bồi thêm mấy câu như: “Em phải có kiến thức về trà thì mới pha trà ngon được” hay “Bình trà dơ lắm, để anh rửa rồi pha cho”... Đây cũng là một trong số những gợi ý về sự sáng tạo của các ông chồng, giúp các bà vợ mở mang tầm mắt.

Một ông chồng giấu quỹ đen vào ấm trà bị vợ bóc phốt khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh minh họa: Internet

Giấu trong dụng cụ làm đẹp của vợ

Người xưa có câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” nên các ông đã luôn biết cách để vận dụng câu này vào thực tế. Trong những dụng cụ trang điểm và làm đẹp luôn có những khoảng trống mà vợ hiếm khi để ý tới dù rất hay sử dụng, nên các ông chồng có thể tận dụng để cất giấu một ít quỹ đen cho mình. Nhưng phải chắc chắn rằng các bà vợ không đọc qua thông tin này nhé!

Chồng giấu quỹ đen vào những món đồ mà vợ thường hay sử dụng, quả là cao tay mà! - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số nơi các anh chồng thường giấu quỹ đen mà các chị vợ có thể lật tẩy bất cứ lúc nào. Thế nhưng, việc cất giấu một ít tiền riêng có thể chỉ đơn giản là để mua quà cho vợ hoặc đóng tiền học cho con... Vì vậy, nếu các anh chồng vẫn thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với gia đình thì dù các chị em có thấy thì cũng hãy cố gắng du di, coi như chưa thấy gì, để các anh được tự do tài chính một chút nhé!