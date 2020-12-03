4 mẹo xịn sò khiến chồng từ bỏ ‘hồ ly tinh’ ngay lập tức

Có vài ông chồng vì không có nhiều cơ hội được dùng bữa với vợ tại nhà nên sinh ra tâm lý đi tìm người phụ nữ bên ngoài để khỏa lấp nỗi thèm khát bữa cơm gia đình. Chính vì thế, dù tài nữ công gia chánh của vợ có tệ đến mức nào hay lười vào bếp ra sao, bạn hãy cố gắng dùng bữa với chồng ít nhất 3 lần tại nhà trong một tuần. Nếu việc nấu nướng gặp nhiều khó khăn, hãy nhờ chồng phụ giúp để gia tăng tình cảm vợ chồng.

Khi người phụ nữ tỏ ra quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, chuyện gì cũng làm được, thì người đàn ông sẽ cảm thấy dư thừa khi ở bên cạnh cô ấy. Anh ta cũng sẽ có xu hướng đi tìm người nào đó yếu đuối và cần mình hơn ở bên ngoài. Chính vì thế, phụ nữ đừng ngại nhờ vả hay để chồng phục vụ mình mọi lúc mọi nơi nhé!

Chăm sóc cho người khác là bản năng của người đàn ông, nên các chị em hãy tạo điều kiện để anh ấy được làm điều đó cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ bỏ đi một thời gian

Khi phát hiện chồng có bồ nhí, nhiều người vợ cao tay không làm ầm ĩ, cũng không đánh ghen dữ dội, mà chỉ nói thẳng với chồng rằng mình không thể chấp nhận kiếp chung chồng nên sẽ xách vali đi một thời gian. Vợ cũng sẽ nhấn mạnh rằng, đây sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để hai bên cùng suy nghĩ lại có thật sự cần nhau hay không. Rất nhiều ông chồng tận dụng thời gian này để ở bên “hồ ly tinh”, nhưng không bao lâu sau đó đã mau chóng ngán ngẩm vì lối sống khác biệt. Lúc này, vợ thong thả quay về sẽ được chồng chào đón và cầu xin tha thứ.

Cho con bám theo chồng

Khi biết tỏng ông chồng sẽ qua chỗ của bồ nhí, nhiều người vợ cho con nhỏ bám theo chồng. Đứa con sẽ làm cho ông bố luôn bận rộn, không có thời gian để tâm sự hay làm bất cứ chuyện gì mờ ám cùng bồ nhí. Hơn nữa, khi có trẻ con, ả ta cũng sẽ e ngại. Đây thực sự là chiêu cao tay của nhiều chị vợ khiến chồng ngả mũ thán phục.

Sự cản trở vô hình của một đứa trẻ sẽ khiến bồ nhí không biết xử lý thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 tip cực thâm của nhiều bà vợ khiến chồng phải từ bỏ “hồ ly tinh” ngay lập tức để quay về với vợ con. Sự thông minh của vợ sẽ giúp gia đình được yên ấm, con có cha và nhà có nóc. Do đó, bạn hãy “bỏ túi” ngay những bí kíp trên để sử dụng khi “có biến” xảy ra nhé!