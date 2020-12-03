4 bí kíp giúp xoay chuyển cục diện khi chồng không còn mặn nồng như trước

Khi thấy ông xã có vẻ đã quên đi những gì tốt đẹp thuở ban đầu, vợ hãy rủ chồng quay về nơi kỷ niệm để ôn lại quá khứ như: quán café, lớp học, sân trường hoặc chỉ đơn giản là một đoạn đường. Đó phải là nơi mà hai người gặp gỡ hoặc chính thức quen nhau. Đây là sự nhắc khéo về cách hành xử chưa đúng của chồng trong thời gian qua thật sự không giống như ngày đầu nữa rồi!

Khi chồng đã quá quen với sự có mặt thường xuyên của vợ, chắc chắn anh sẽ bớt coi trọng bạn như ngày đầu. Đây là hiện tượng tâm lý thường gặp ở con người, nên bạn không cần quá lo lắng. Chỉ cần nhanh chân xách vali đi du lịch một thời gian để chồng một mình với căn nhà trống vắng, anh ấy sẽ tự nhận ra sự cần thiết của vợ và tha thiết muốn bạn quay về.

Hai vợ chồng nói chuyện rõ ràng

Chỉ cần cả hai đều có thiện chí muốn gỡ rối và làm lành, hãy ngồi xuống nói chuyện rõ ràng để tìm ra cách giải quyết. Vì chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng chỉ càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Chưa kể con cái nhìn vào sẽ cảm thấy không vui và thất vọng về ba mẹ. Đây cũng là một bí quyết giúp chồng mặn mà như xưa.



Chiến tranh lạnh chỉ làm cho hai vợ chồng thêm xa cách - Ảnh minh họa: Internet

Cả nhà cùng đi chơi với nhau

Nếu cả gia đình có quá ít thời gian để ở bên nhau thì hãy cố gắng thay đổi. Vì đàn ông vẫn luôn thèm khát cảm giác ấm áp của gia đình và chỉ có vợ con mới có thể cho anh ấy cảm giác đó. Thế nên, các chị em hãy cố gắng gác lại mọi muộn phiền và bận rộn, để cùng chồng con đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm, đi ăn uống... Từ đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng được cải thiện và dễ dàng mở lời với nhau hơn.

Một người chồng lạnh nhạt thế nào cũng sẽ bị cảm hóa bởi tình cảm gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, các chị em vừa bỏ túi 4 bí kíp khiến chồng lạnh nhạt trở nên mặn nồng như xưa. Tuy vậy, bạn cần nhớ rằng, hạnh phúc gia đình phải do cả hai cùng phấn đấu, chăm chút mỗi ngày, chứ không do một người cứ muốn là được.