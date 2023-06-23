Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Sáu 23/06/2023 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Dần sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Dần nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Dần sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Dần cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Điều quan trọng là Tuổi Dần nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này Tuổi Dần và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió". Người tuổi này có được nhiều cơ hội thăng tiến khi có sự xuất hiện của Chính Ấn. Cùng với đó, cấp trên nâng đỡ nhiệt tình nên bản mệnh làm việc gì cũng hoàn thành sớm.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có thể yên tâm cải thiện tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình thông qua nguồn thu nhập vững vàng trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có sự thay đổi. Đây là thời điểm thích hợp mà bạn cần nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời đối diện cũng là cách để giải quyết. Ngoài ra, tình yêu vốn không phải là thứ có thể cưỡng cầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng.

Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải.

Trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Cả hai đều vì bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.