Ra ngõ liền gặp Quý Nhân vào Tết Đoan Ngọ 5/5 ÂL, 3 con giáp trúng số độc đắc, quẳng đi nỗi lo cơm áo, mưu sự tất thành, phát đạt thấy rõ, vận thắm hơn son

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 18:28

3 con giáp này gặp được quý nhân và có khởi đầu suôn sẻ, may mắn sẽ kéo dài vào Tết Đoan Ngọ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu điềm tĩnh, đáng tin cậy, tập trung và tận tâm. Họ sẽ gặp nhiều may mắn vào dịp Tết Đoan Ngọ tới đây. Con giáp này rất kiên nhẫn, bền bỉ và siêng năng, họ được coi là biểu tượng của sự cần mẫn, kiên trì trong văn hóa dân gian.

Thời điểm này, người tuổi Sửu đón nhận vô số cơ hội. Họ có dịp thể hiện khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm của mình, cả về mặt nghề nghiệp lẫn cá nhân. Điều này sẽ giúp họ đạt được những tiến bộ và thành công đột phá. Vận may tài lộc cực mạnh, tuổi Sửu dễ dàng có được của cải, đầu tư và quản lý tài chính sẽ thu lợi nhuận dồi dào. Nhìn chung, tuổi Sửu sẽ sống một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc, tận hưởng sự thoải mái và mãn nguyện về tài chính.

Ra ngõ liền gặp Quý Nhân vào Tết Đoan Ngọ 5/5 ÂL, 3 con giáp trúng số độc đắc, quẳng đi nỗi lo cơm áo, mưu sự tất thành, phát đạt thấy rõ, vận thắm hơn son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bỏ lại vận đen đủi sau lưng, người tuổi Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ trong dịp Tết Đoan Ngọ này. Con giáp tuổi Tuất có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, nhận được những hợp đồng làm ăn tốt giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Tuất chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Đây cũng là thời điểm ngập tràn may mắn của người tuổi Tuất.

Ra ngõ liền gặp Quý Nhân vào Tết Đoan Ngọ 5/5 ÂL, 3 con giáp trúng số độc đắc, quẳng đi nỗi lo cơm áo, mưu sự tất thành, phát đạt thấy rõ, vận thắm hơn son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý can đảm và sáng suốt. Họ là những người rất biết cách nắm bắt cuộc sống này, chu toàn việc gia đình và hết mình trong công việc. Nhìn chung, người tuổi này thông minh và có tài vận tốt.

Theo tử vi vàoTết Đoan ngọ, những người tuỏi Tý sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ. Không những vậy, người tuổi này còn giúp đỡ các thành viên trong gia đình, hỗ trợ và mang đến cho họ cơ hội để phát triển. Người tuổi này luôn đồng hành cùng gia đình của mình, nỗ lực để gia đình ngày càng an khang thịnh vượng.

Ra ngõ liền gặp Quý Nhân vào Tết Đoan Ngọ 5/5 ÂL, 3 con giáp trúng số độc đắc, quẳng đi nỗi lo cơm áo, mưu sự tất thành, phát đạt thấy rõ, vận thắm hơn son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Cát tinh chiếu rọi, 3 con giáp này chuẩn bị hứng trọn lộc trời, thu nhập tăng cao, được quý nhân phù trợ trong 7 ngày tới

Cát tinh chiếu rọi, 3 con giáp này chuẩn bị hứng trọn lộc trời, thu nhập tăng cao, được quý nhân phù trợ trong 7 ngày tới

Trong 7 ngày tới, 3 tuổi này phát đạt nhờ làm ăn thành công, có nhiều cách kiếm tiền mới nên nhanh chóng giải quyết được các khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp tử vi tết đoan ngọ

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy