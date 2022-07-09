Đầu tuần (11, 12/7): Ngọc Hoàng lưu tên vào sổ vàng, thần Tài dõng dạc gọi tên: 3 con giáp đỏ nhất thiên hạ, thăng tiến vù vù, tiền về chật két, mọi sự hanh thông, khí chất ngời ngời

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 06:50

3 con giáp dưới đây sinh khí chất ngời ngời thu hút tài vận. Cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhanh nhẹn, thích đầu tư kiếm tiền và luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Năm 2022, vận thế của con giáp này càng ngày càng vượng phát.

Đầu tuần (11, 12/7): Ngọc Hoàng lưu tên vào sổ vàng, thần Tài dõng dạc gọi tên: 3 con giáp đỏ nhất thiên hạ, thăng tiến vù vù, tiền về chật két, mọi sự hanh thông, khí chất ngời ngời - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, vào 2 ngày đầu tuần tới, công việc có nhiều dấu hiệu tích cực, thuận buồm xuôi gió, càng làm càng dễ dàng gặt hái được thành công nên nguồn thu nhập cũng ổn định và dồi dào. Năm Nhâm Dần, chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng liên tiếp xuất hiện hỉ sự, nếu không phải là tin vui về hôn nhân thì cũng là có thêm lộc con cái.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh tuổi Mùi nếu đang làm công ăn lương thì sẽ có biểu hiện xuất sắc trong tháng này. Bạn cần xác định rằng áp lực sẽ khá lớn nhưng đền đáp xứng đáng khiến sự nghiệp sẽ tăng lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bạn còn dễ gặp được quý nhân nâng đỡ, có nhiều cơ hội phát triển mới, không tăng lương thì cũng thăng chức, rất đáng để mong đợi.

Đầu tuần (11, 12/7): Ngọc Hoàng lưu tên vào sổ vàng, thần Tài dõng dạc gọi tên: 3 con giáp đỏ nhất thiên hạ, thăng tiến vù vù, tiền về chật két, mọi sự hanh thông, khí chất ngời ngời - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những người làm ăn kinh doanh trong tuần tới này thích hợp lên kế hoạch chuẩn bị và thực thi những khoản đầu tư mới. Tài vận liên tục tăng trưởng và bạn còn có nhiều cơ hội đi khắp nơi như công tác, du lịch, thăm họ hàng v.v…

Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp được tình duyên tốt đẹp. Trong khi người đang yêu lại rất sẵn lòng đầu tư và cho đi trong mối quan hệ của mình, tình cảm tiến triển ổn định. Người đã kết hôn thì vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Mão

Tử vi học có nói, tuổi Mão cũng là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng sau chuỗi ngày cố gắng không ngừng nghỉ. Đầu tuần tới, những người tuổi Mão không những gầy dựng được sự nghiệp và hôn nhân ổn định mà còn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Đầu tuần (11, 12/7): Ngọc Hoàng lưu tên vào sổ vàng, thần Tài dõng dạc gọi tên: 3 con giáp đỏ nhất thiên hạ, thăng tiến vù vù, tiền về chật két, mọi sự hanh thông, khí chất ngời ngời - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Hơn nữa thế nữa, càng lớn tuổi, tuổi Mão càng có khả năng thu hút nhiều tài vận hơn bởi khí chất tuyệt vời của mình, hậu vận không lo cơm áo gạo tiền, an nhàn hưởng phước hết đời.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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