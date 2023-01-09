Đầu tháng Giêng, khổ mấy cũng qua, 3 con giáp được trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, vàng bạc đầy người

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 17:43

Xem tử vi đầu tháng Giêng, những con giáp may mắn nhất này được chạm tay vào những cơ hội khiến người ngoài vô cùng mơ ước.

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp, bước sang đầu tháng Giêng, tuổi Tý nằm trong danh sách những con giáp may mắn. Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần, do được cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó.

Phương diện tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, dù làm ở trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Có Thiên Tài ở bên, một số người còn có cơ hội làm giàu dựa trên các công việc làm thêm hoặc may mắn. Từ đây có thể thấy rằng mọi công lao của bạn đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Đầu tháng Giêng, khổ mấy cũng qua, 3 con giáp được trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, vàng bạc đầy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân tiến triển ổn định vào đầu tháng Giêng. Bạn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ, không quá ham vui là có thể hoàn thành được tốt những nhiệm vụ được giao. Có lẽ, cấp trên cũng đang dành sự ưu ái cho bạn đấy.

Chuyện tài lộc của con giáp này có những điểm sáng rực rỡ. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng nhờ những cố gắng trước đó. Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho khởi đầu. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý đến chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản kha khá đấy.

Đầu tháng Giêng, khổ mấy cũng qua, 3 con giáp được trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, vàng bạc đầy người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đầu tháng Giêng sẽ là một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dần, cho dù bạn là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh. Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của các cát tinh, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài và Thực Thần cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài với bạn. Thậm chí, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ triển vọng.

Đầu tháng Giêng, khổ mấy cũng qua, 3 con giáp được trời ban điềm lành, tài lộc đầy tay, vàng bạc đầy người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

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