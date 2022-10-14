Đầu tháng 11: 3 tuổi giàu lên chóng mặt, gánh vàng còng lưng, đếm tiền "mệt xĩu", tậu nhà mua xe nhanh chóng

Người tuổi Mùi vào đầu tháng 11 được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Vào tháng 10, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận thăng hoa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Đặc biệt vào cuối tháng 10 là thời điểm khó khăn nhất trong năm Tân Sửu đối với tuổi Dần. Có tính cách thẳng thắn, hào sảng, có sao nói vậy, tuổi Dần dễ bị tiểu nhân nhắm đến, đặt điều hãm hại, khiến họ phải vất vả đối phó, thu nhập cũng vì thế mà giảm theo.

Ảnh minh họa: Internet

Song tử vi học có nói vào đầu tháng 11, tuổi Dần sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Dần có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tử vi vào đầu tháng 11 có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, người tuổi Hợi không có nhiều cảm xúc mãnh liệt trong tuần. Tuy điều này không gây ảnh hưởng gì xấu nhưng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của bạn.

Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.