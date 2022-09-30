Đầu tháng 10, vận trình hanh thông làm gì cũng thuận lợi, 3 con giáp được thần tài săn đón, trở nên giàu có, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 11:37

Đầu tháng 10 tới đây là thời điểm hoàng kim, vượng phát của những con giáp dưới đây.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, đầu tháng 10 này, Tam Hợp xuất hiện giúp cho mặt tình cảm của con giáp tuổi Ngọ lại có nhiều thay đổi thú vị. Có thể, những ai đang độc thân sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những đối tượng thông minh, sắc sảo hoặc có quan điểm khác với bạn.

Chính Tài giúp cho người tuổi Ngọ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập. Tất cả là nhờ vào việc bạn có người hướng dẫn, hỗ trợ và bạn cũng đang tự trang bị kiến thức cho mình rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên, hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày.

Đầu tháng 10, vận trình hanh thông làm gì cũng thuận lợi, 3 con giáp được thần tài săn đón, trở nên giàu có, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi đầu tháng 10 cho biết, tuổi Thân lại bước lên "đỉnh cao" nếu Thân thực sự nắm bắt được cơ hội. Trong thời gian này, vận may ập đến dồn dập nên Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ, được Thần Tài phù hộ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Tuổi Thân tuy bận rộn nhưng bạn lại có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình thì bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng nể, việc thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ.

Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Thân cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì Thân đều có thể vượt mục tiêu tài chính của mình.

Đầu tháng 10, vận trình hanh thông làm gì cũng thuận lợi, 3 con giáp được thần tài săn đón, trở nên giàu có, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là nam hay nữ, những người tuổi Hợi đều là người hiền lành, biết cách đối nhân xử thế nên được mọi người yêu mến. Đồng thời, họ cũng là người hết mình vì công việc, nhờ vậy con giáp giàu có này liên tục đón tin vui tài lộc, thu nhập, lương thưởng đều tăng nhanh đến chóng mặt.

Số trời đã định trước, chỉ cần bước vào ngày những ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, thăng tiến ầm ầm. Họ tự làm đại gia của chính mình, có cuộc sống sung túc đủ đầy nên mọi khó khăn đều ở lại phía sau, vận xui tránh xa để Hợi tha hồ tận hưởng phú quý.

Đầu tháng 10, vận trình hanh thông làm gì cũng thuận lợi, 3 con giáp được thần tài săn đón, trở nên giàu có, thay cơ đổi vận, rủng rỉnh không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) có 3 con giáp may mắn được quý nhân hết lòng giúp đỡ nên tiền tài và sự nghiệp thăng hoa vô tận.

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