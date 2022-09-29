3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

Thời gian này còn thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) tuổi Tý có một ngày sự nghiệp thuận lợi. Do được Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người ngưỡng mộ và noi theo.

Thổ khắc Thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ lấy lý do mình đã quá vất vả vì sự nghiệp để bỏ lơ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu nhé.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Hãy chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nhé.

Tuổi Thìn

Chính Tài đang giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều tài lộc về mình trong 9 ngày, nhất là những người làm việc liên quan đến kinh doanh tự do. Bạn đủ nhanh nhạy để biết thị trường đang thiếu hụt mảng nào để tập trung vào đó mà gia tăng lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy cuộc sống của bạn đang dễ thở hơn. Vì mảng giao tiếp đã được cải thiện, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa những khúc mắc gây ra tình trạng khó xử giữa bạn với một người quen.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đã trải qua những ngày tháng đầu năm đầy sóng gió với những kỷ niệm khó quên. Từ cuối tháng 9, vận đào hoa sẽ ghé thăm con giáp này. Ông Tơ bà Nguyệt mang đến cho tuổi Thân những mối nhân duyên tốt trong tháng 10. Hãy tận hưởng sự tươi mới này của cuộc sống và chọn ra một người khiến bạn thật sự để tâm.

Nhân duyên tốt cũng chắp cánh cho vận khí may mắn thăng hoa. Công việc của tuổi Thân sẽ tiến triển tốt hơn. Những ý tưởng mới, những khoản đầu tư sẽ giúp Thân gặt hái được nhiều lợi lộc trong dịp cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) Chính Tài độ mệnh, người tuổi Thân có tài chính dư dả, bất kể bạn làm trong lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng vì thành tích đạt được, người làm ăn kinh doanh nhận được tiền lãi, tiền lời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm