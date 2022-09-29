3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10)

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 22:42

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) có 3 con giáp may mắn được quý nhân hết lòng giúp đỡ nên tiền tài và sự nghiệp thăng hoa vô tận.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) tuổi Tý có một ngày sự nghiệp thuận lợi. Do được Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người ngưỡng mộ và noi theo.

Thời gian này còn thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, tạo đà cho sự phát triển trong tương lai.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Hãy chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nhé.

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ lấy lý do mình đã quá vất vả vì sự nghiệp để bỏ lơ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu nhé.

Tuổi Thìn

Chính Tài đang giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều tài lộc về mình trong 9 ngày, nhất là những người làm việc liên quan đến kinh doanh tự do. Bạn đủ nhanh nhạy để biết thị trường đang thiếu hụt mảng nào để tập trung vào đó mà gia tăng lợi nhuận.

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy cuộc sống của bạn đang dễ thở hơn. Vì mảng giao tiếp đã được cải thiện, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa những khúc mắc gây ra tình trạng khó xử giữa bạn với một người quen.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đã trải qua những ngày tháng đầu năm đầy sóng gió với những kỷ niệm khó quên. Từ cuối tháng 9, vận đào hoa sẽ ghé thăm con giáp này. Ông Tơ bà Nguyệt mang đến cho tuổi Thân những mối nhân duyên tốt trong tháng 10. Hãy tận hưởng sự tươi mới này của cuộc sống và chọn ra một người khiến bạn thật sự để tâm.

Nhân duyên tốt cũng chắp cánh cho vận khí may mắn thăng hoa. Công việc của tuổi Thân sẽ tiến triển tốt hơn. Những ý tưởng mới, những khoản đầu tư sẽ giúp Thân gặt hái được nhiều lợi lộc trong dịp cuối năm.

3 con giáp may mắn không ai sánh bằng, liên tục nhận lộc lớn do trời ban, được quý nhân nâng đỡ đủ đường, cuộc sống ngày càng thăng hoa trong 6 ngày tới (1/10 -6/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 9 ngày tới (1/10 - 6/10) Chính Tài độ mệnh, người tuổi Thân có tài chính dư dả, bất kể bạn làm trong lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương có thể được thưởng nóng vì thành tích đạt được, người làm ăn kinh doanh nhận được tiền lãi, tiền lời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 15 ngày tới, từ ngày mai đến 14/10, 3 con giáp dưới đây có vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, lợi nhuận bùng nổ, tiền nhiều tới mức không còn chổ để.

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