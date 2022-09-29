Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới: Thần Tài điểm danh 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, vơ vét hết lộc thiên hạ, chi tiêu thoải mái, dễ dàng

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới ( 30/9 - 6/10) vận thế của Tỵ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Công việc nhờ có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân nên họ dễ dàng thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng,từ đó mở ra con đường thuận lợi thăng tiến trong tương lai.

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang số may mắn, luôn được Trời Phật ban phước lành. Họ là những người có ý chí kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để có thể tự làm giàu cho bản thân mình.

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới ( 30/9 - 6/10), Chính Quan giúp sức mang lại cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội lớn để phát huy những thế mạnh của mình. Thế nên hãy nỗ lực để lập ra các kế hoạch quan trọng và hoàn thành nó, bạn sẽ có những bước tiến tích cực trong công việc.

Công việc kinh doanh trước đó đang gặp khó khăn cũng có bước xoay chuyển đang kể khi bắt đầu thu về lợi nhuận, giúp cho Tỵ có thêm nhiều khoản thu nhập và không còn quá lo lắng về tài chính.

Có một số việc xảy ra và bản mệnh cảm nhận được rõ sự thay đổi của nó, lại cộng thêm Ngọ Ngọ Tự Hình nên bạn lo lắng, suy tư quá nhiều. Dù ai nói gì bạn cũng không nghe cho tới khi tìm ra câu giải đáp cuối cùng

Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày này điều cần thiết nhất với bản mệnh là tìm cách giải tỏa căng thẳng để tâm trí được hoàn toàn nghỉ ngơi, có như thế sức khỏe mới được cải thiện, đầu óc mới tỉnh táo và sáng suốt hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới ( 30/9 - 6/10) người tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong thời điểm cuối năm. Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

Nếu có thời gian rảnh rỗi, con giáp phát tài này có thể học thêm các kiến thức mới, mở mang tầm nhìn cho mình.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.