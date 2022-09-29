3 con giáp may mắn, phú quý phát tài, của nả nối đuôi nhau chạy đều đều vào két trong tháng 10 dương này

Trong những ngày đầu tháng có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ tình cảm nhưng bản mệnh nhanh chóng kiểm soát tình hình và nhường cho những ngày thuận lợi vào giữa tháng thần may mắn ghé thăm mang tới điều lành.

Tử vi tháng 10 cho biết người tuổi Dần là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn. Trong tháng mới này bạn sẽ được những thành quả giá trị trong công việc, thành công ngoài mong đợi.

Người tuổi Thìn sinh ra đã quyết đoán, mạnh mẽ, sống đầy ắp tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đồng thời, cuộc đời người tuổi Thìn vốn dĩ cũng được ông Trời ưu ái ban nhiều phước lành, may mắn. Lúc còn trẻ cũng tương đối vất vả để tìm hướng đi cho mình, nhưng từ trung tuổi trở đi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công, sống một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong tháng mới người tuổi Dần cũng có cung đường tình cảm khá thuận lợi mọi việc diễn ra vô cùng viên mãn. Bạn sẽ có những giây phút vô cùng ngọt ngào bên người ấy của mình.

Tháng 10 tới đây, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến.

Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của tuổi Thìn của rất sáng trong thời gian tới đây. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp trong tháng 10 cho biết Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ thế mà vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.