3 con giáp may mắn, phú quý phát tài, của nả nối đuôi nhau chạy đều đều vào két trong tháng 10 dương này

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:34

Tử vi 12 con giáp trong tháng 10 cho biết: Đây là thời điểm mà 3 con giáp may mắn, hưởng lộc phú quý và phát tài. Thăng hoa cả trong cuộc sống và công việc, tình cảm.

Tuổi Dần

Tử vi tháng 10 cho biết người tuổi Dần là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn. Trong tháng mới này bạn sẽ được những thành quả giá trị trong công việc, thành công ngoài mong đợi.

Trong những ngày đầu tháng có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ tình cảm nhưng bản mệnh nhanh chóng kiểm soát tình hình và nhường cho những ngày thuận lợi vào giữa tháng thần may mắn ghé thăm mang tới điều lành.

3 con giáp may mắn, phú quý phát tài, của nả nối đuôi nhau chạy đều đều vào két trong tháng 10 dương này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng mới người tuổi Dần cũng có cung đường tình cảm khá thuận lợi mọi việc diễn ra vô cùng viên mãn. Bạn sẽ có những giây phút vô cùng ngọt ngào bên người ấy của mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã quyết đoán, mạnh mẽ, sống đầy ắp tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đồng thời, cuộc đời người tuổi Thìn vốn dĩ cũng được ông Trời ưu ái ban nhiều phước lành, may mắn. Lúc còn trẻ cũng tương đối vất vả để tìm hướng đi cho mình, nhưng từ trung tuổi trở đi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công, sống một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tháng 10 tới đây, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến.

Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của tuổi Thìn của rất sáng trong thời gian tới đây. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

3 con giáp may mắn, phú quý phát tài, của nả nối đuôi nhau chạy đều đều vào két trong tháng 10 dương này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp trong tháng 10 cho biết Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ thế mà vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc.

3 con giáp may mắn, phú quý phát tài, của nả nối đuôi nhau chạy đều đều vào két trong tháng 10 dương này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường

Tử vi ngày mai 29/9/2022 dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn khi được thần tài chiếu cố, rót lộc vào đầy túi, vận trình trong ngày suôn sẻ đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 15 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10