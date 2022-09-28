Chúc mừng 3 con giáp sau đây, trong 2 ngày còn lại của tháng 9 (29, 30/9) may mắn được xướng tên trong sổ phát tài, kiếm tiền nhiều như chơi, vượng phát bất ngờ, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 14:35

Chỉ còn 2 ngày (29, 30/9) là tháng 9 sẽ chính thức kết thúc, 3 con giáp may mắn no lộc thần tài, kiếm tiền đầy két, vận trình thăng tiến bất ngờ, mọi sự hanh thông không ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, tháng 10 tới sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Chúc mừng 3 con giáp sau đây, trong 2 ngày còn lại của tháng 9 (29, 30/9) may mắn được xướng tên trong sổ phát tài, kiếm tiền nhiều như chơi, vượng phát bất ngờ, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng sủa vào cuối tuần này. Vận khí khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Vỏn vẹn trong 2 ngày nữa, sẽ bước vào tháng 10, tử vi dự đoán công việc của bản mệnh hanh thông, thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Tiền bạc đang lúc rủng rỉnh, bạn có thể tự thưởng cho mình phần quà xứng đáng để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Nhưng đừng quên những kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm.

Chúc mừng 3 con giáp sau đây, trong 2 ngày còn lại của tháng 9 (29, 30/9) may mắn được xướng tên trong sổ phát tài, kiếm tiền nhiều như chơi, vượng phát bất ngờ, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, qua 2 ngày nữa, tháng 10 tới nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với bạn.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Mỗi ngày, hãy trò chuyện với con cái nhiều hơn nhé.

Chúc mừng 3 con giáp sau đây, trong 2 ngày còn lại của tháng 9 (29, 30/9) may mắn được xướng tên trong sổ phát tài, kiếm tiền nhiều như chơi, vượng phát bất ngờ, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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