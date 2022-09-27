Đúng 11 ngày tới này (28/9 - 8/10): TOP 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, sự nghiệp lên hương, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa, sung sướng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 18:39

Tử vi dự báo trong vòng 11 ngày nữa (28/9 - 8/10) có 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong 11 ngày sắp tới sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. May mắn có tam hợp cục nâng đỡ mà đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu rộng mở hơn. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội trước mắt để cạnh tranh vào các vị trí, chức vị như mong muốn.

Vận trình tình cảm thuận lợi đối với bản mệnh trong thời gian này. Thậm chí người ấy còn tạo ra một bất ngờ nho nhỏ mang lại niềm vui cho bạn, điều này giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn về một nửa của mình nữa đấy. 

Đúng 11 ngày tới này (28/9 - 8/10): TOP 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, sự nghiệp lên hương, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa, sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đa phần người tuổi Thìn đều có cách tư duy và lối sống hiện thực, không thích mơ mộng hão huyền. Bởi thế, bạn luôn nhìn ra cơ hội trước người khác, thậm chí trong gian khó cũng là lúc mà con giáp này tìm cách tỏa sáng. 

Vận thế trong 11 ngày tới khá hanh thông, đặc biệt vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Người kinh doanh, buôn bán, đầu tư có hoạnh tài bất ngờ, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng lớn, nhiều “món hời”, để “bù lỗ” những tháng ngày vừa qua.

Nhờ vào trực giác nhạy bén, tuổi Thìn sẽ tìm ra các mối làm ăn lớn, khéo léo để duy trì và mở rộng. Cái đích cuối cùng vẫn là bỏ túi không ít lợi nhuận. Chỉ cần phát huy thế mạnh đó, thu nhập của bạn sẽ là một con số khủng, tiêu xài từ giờ đến cuối năm chưa hết.

Đúng 11 ngày tới này (28/9 - 8/10): TOP 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, sự nghiệp lên hương, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa, sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo trong vòng 11 ngày nữa (28/9 - 8/10) Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, đừng đổ thừa cho người khác.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy bởi bạn có thể nói lỡ lời.

Đúng 11 ngày tới này (28/9 - 8/10): TOP 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, sự nghiệp lên hương, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa, sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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