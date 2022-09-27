Tử vi dự đoán 3 tháng cuối của năm 2022: Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, những con giáp sẽ may mắn được gọi tên đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:38

Từ giờ đến cuối năm 2022, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái nhiều thành công, tiền bạc luôn rủng rỉnh khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Sửu

Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Sửu đón nhiều tin vui tài chính khi vận trình tài lộc rộng mở nhờ có Chính Tài độ mệnh. Dù con giáp này đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, phát tài nhanh chóng. Hôm nay cũng là cơ hội đầu tư tốt mà bản mệnh nên tận dụng để tăng thêm nguồn thu nhập cho bản thân.

Thổ khí vượng lại khiến sức khỏe bản mệnh có phần giảm sút, không giữ được phong độ như trước. Có thể do thời gian qua bạn chịu nhiều áp lực cộng thêm không chăm sóc bản thân đầy đủ nên cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo, cần thay đổi sớm để chuyển biến tình hình.

Đường công danh sự nghiệp trong những ngày tới, tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi Sửu cũng không vướng phải những rắc rối về giấy tờ, thủ tục hành chính. Con giáp này cứ tự do làm việc mình muốn, tập trung vào chuyên môn còn lại mọi việc không phải lo lắng gì hết. 

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối của năm 2022: Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, những con giáp sẽ may mắn được gọi tên đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, từ giờ đến cuối năm 2022, cho biết công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ sự phù trợ của Tam Hợp. Nếu muốn lập ra những kế hoạch phát triển phù hợp cho khoảng thời gian sắp tới, bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách thật chính xác, chớ nên chủ quan hoặc lơ là.

Người trẻ tuổi chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Bạn nên trao đổi thêm với những người giàu kinh nghiệm hơn mình bởi họ sẽ có cái nhìn toàn diện hơn bạn đấy. 

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối của năm 2022: Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, những con giáp sẽ may mắn được gọi tên đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự thông minh, nhạy bén của người tuổi Tỵ sẽ có đất dụng võ trong 3 tháng còn lại của năm 2022. Khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp này mở rộng các mối quan hệ, tạo tiền đề thực hiện tham vọng lớn của mình.

Người tuổi Tỵ không chờ may mắn mà chủ động tìm kiếm giúp đỡ. Người thân, đối tác đều có thể trở thành quý nhân của Tỵ. Người tuổi Tỵ nên chú ý trong các hoạt động xã giao, ứng xử.

Từ giờ đến cuối năm 2022, tài vận của con giáp này sẽ tới ồ ạt. Người tuổi Tỵ không chỉ tăng khoản tích lũy mà còn phát triển nhiều dự án đầu tư, thậm chí khởi nghiệp thành công bước đầu.

Vận trình tình duyên tuổi Tỵ này cũng bước vào thời kỳ thăng hoa. Cả công danh, tài lộc lẫn tình cảm đều rất may mắn, Tỵ chính là con giáp viên mãn đủ đường, hưởng trọn tam hỷ.

Tử vi dự đoán 3 tháng cuối của năm 2022: Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, những con giáp sẽ may mắn được gọi tên đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 28/9 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm

Tử vi ngày 28/9 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của 12 con giáp cho thấy: 3 con giáp dưới đây sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm.

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