Trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 12:23

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) top 3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền vàng chật két, thử xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dần khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, may mắn vì nhân duyên nở rộ. Về cơ bản mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, các phương diện hanh thông tốt lành nhờ sự cố gắng của bản thân cộng thêm may mắn của số phận.

Công việc trong 3 ngày còn lại của tháng 9 không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn. Mối quan hệ với đồng nghiệp hay lãnh đạo đều rất hài hòa. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói vì có thể thân thiết quá nên nói năng suồng sã, tạo thành ấn tượng xấu, làm mất đi tình cảm tốt đẹp vốn có.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi Dậu. Con giáp này may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

3 ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét đến yếu tố này. Nói chung thời điểm tuổi này sẽ khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn thành quả tốt đẹp thì mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

Kim – Thủy tương sinh giúp tình yêu của bạn khá thuận lợi, có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ cần ra mắt gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này thật sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai. 

Trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. 

Trong 3 ngày còn lại của tháng 9 (28, 29, 30/9) 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong vòng 10 ngày tới, tử vi 12 con giáp báo tin vui: Định mệnh an bài cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước

Trong vòng 10 ngày tới, tử vi 12 con giáp báo tin vui: Định mệnh an bài cho 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý vây quanh, tiền vào như nước

10 ngày sắp tới (28/9 - 7/10) tử vi dự đoán có 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, tài vận tăng vọt đến chóng mặt.

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