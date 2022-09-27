12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) có 3 con giáp hưởng hết phúc khí, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 09:32

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) 3 con giáp giáp vận khí hơn người, thu hết lộc lá ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc, tiền chất cao như núi, xài cỡ nào cũng không hết.

Tử vi tuổi Tý 

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) người tuổi Tý có khoảng thời gian vô cùng thuận lợi do được Tam Hợp phù trợ. Bản mệnh sẽ đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra, cốt là bạn giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn mà thôi.

Đây là thời gian thích hợp để người làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tương lai. 

12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) có 3 con giáp hưởng hết phúc khí, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tỵ 

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) Thiên Tài đưa tới cơ may về tiền bạc cho con giáp tuổi Tỵ, vốn là người ngại mạo hiểm về tài chính, giữ mọi thứ trong vòng an toàn là việc bạn ưu tiên. Thế nhưng, đôi lúc bạn có thể thay đổi, làm khác đi xem sao, đó là một trải nghiệm nên thử.

Đây là thời điểm mà bạn nên nắm lấy cơ hội để bày tỏ những cảm xúc đang được che giấu của mình, hay đơn giản là làm những điều mà bạn muốn phải dù có mạo hiểm đi chăng nữa. Điều quan trọng chính là bạn được thể hiện mình một cách thực tế nhất, theo cách mà bạn thích. 

12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) có 3 con giáp hưởng hết phúc khí, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thân

Tử vi dự đoán, trong 12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) Thìn Thân bán hợp, công việc của người tuổi Thân trong ngày này sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp. Năng lực làm việc của con giáp này được khẳng định, cấp trên nhìn ra được tiềm năng phát triển của bản mệnh.

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân còn được đón những tin vui bất ngờ về tiền bạc trong 12 ngày này. Bản mệnh nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc phụ của mình. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của bạn trong thời gian qua.

Thổ Kim tương sinh, người tuổi Thân có một ngày yên bình bên những người thân yêu. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau những sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Đây là lý do tình cảm giữa cả hai ngày càng bền chặt.

12 ngày sắp tới (27/9 - 8/10) có 3 con giáp hưởng hết phúc khí, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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