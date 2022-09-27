Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, trong 10 ngày tới, chuẩn bị nhận lộc lá liền tay, ăn may trúng số lớn, hớn hở thành đại gia tiếng tăm khắp vùng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 15:18

Trong vòng 10 ngày sắp tới (28/9 - 7/10), 3 con giáp dưới đây chuẩn bị phát tài phát lộc, trúng số độc đắc, tương lai dư dả, không lo nghèo khổ.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong vòng 10 ngày sắp tới (28/9 - 7/10), Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, trong 10 ngày tới, chuẩn bị nhận lộc lá liền tay, ăn may trúng số lớn, hớn hở thành đại gia tiếng tăm khắp vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong vòng 10 ngày sắp tới (28/9 - 7/10) Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong 10 ngày này cho người tuổi Mão. Trong công việc, bạn được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ tối đa để phát huy khả năng cũng như nâng cao chuyên môn. Có thể nói, bạn đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Thực Thần hỗ trợ, đường tài lộc của con giáp này cũng vô cùng vượng phát. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều sẽ có thu nhập tăng tiến. Lựa chọn đầu tư có thể sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn nên đừng ngại mạo hiểm một phen. 

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, trong 10 ngày tới, chuẩn bị nhận lộc lá liền tay, ăn may trúng số lớn, hớn hở thành đại gia tiếng tăm khắp vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong vòng 10 ngày sắp tới (28/9 - 7/10), tuổi Mùi có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bản mệnh sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại.

Về phương diện tài lộc trong 10 ngày này, tuổi Mùi cũng có vận may tài lộc khi người kinh doanh, buôn bán có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Khi thu được tiền bạc chớ tiêu xài lãng phí mà phải có kế hoạch chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm rõ ràng. 

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, trong 10 ngày tới, chuẩn bị nhận lộc lá liền tay, ăn may trúng số lớn, hớn hở thành đại gia tiếng tăm khắp vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày 28/9 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm

Tử vi ngày 28/9 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của 12 con giáp cho thấy: 3 con giáp dưới đây sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài, tiền bạc đổ vào nhà như nước, vận trình mọi việc hanh thông, liên tục gặp may mắn từ giờ đến cuối năm.

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