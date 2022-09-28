Tử vi ngày 29/9/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước, tương lai xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần đắn đo

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 13:40

Tử vi ngày 29/9/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, gặp vận may lớn, mọi chuyện khó khăn trước đó đều đi qua, tiền bạc vô lo vô nghĩ

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, ngày mai 29/9/2022 nhờ có Thực Thần phù trợ, người tuổi Dần dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Bản tính hài hước và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Thứ 5 này cũng là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. 

Tử vi ngày 29/9/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước, tương lai xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần đắn đo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới 29/9/2022, Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Đây là cơ hội hiếm có nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc.

Tuy nhiên, trước khi chọn người hợp tác, bạn cần phải lưu ý tránh những con giáp tuổi Canh Dần, Giáp Dần trong ngày này. Bởi họ có thể khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu, nên thận trọng là hơn.

Tử vi ngày 29/9/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước, tương lai xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần đắn đo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Tị nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn.

Tuổi Mùi

Được cát tinh chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Mùi đón nhân duyện khá vượng trong ngày mai. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Người đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tốt nhất, bạn nên tận dụng các mối quan hệ rộng rãi của mình trong công việc.

Ngoài ra, con giáp may mắn trong ngày này, còn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ mệnh nên tháo gỡ được những vấn đề khúc mắc bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tử vi ngày 29/9/2022 cho biết, có 3 con giáp được ấn định sẽ phát lộc to, thoát kiếp khổ cực, tiền bạc vào túi ào ào như nước, tương lai xây nhà - mua xe tiền tỷ không cần đắn đo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vượng từ giữa ngày trở đi. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết được thế mạnh của mình để giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ, từ đó thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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