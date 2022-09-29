Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 21:48

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 15 ngày tới, từ ngày mai đến 14/10, 3 con giáp dưới đây có vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi, lợi nhuận bùng nổ, tiền nhiều tới mức không còn chổ để.

Tuổi Tý

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 15 ngày tới,Chính Ấn che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý trong thời điểm này đang trên đà tăng tiến. Cũng nhờ thường ngày con giáp này luôn cống hiến hết mình vì công việc, không màng tới lợi ích cá nhân, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Ngày Thủy sinh Mộc báo hiệu người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua những người bạn thân thiết. Đừng ngồi đợi vì sự lạnh lùng của bạn sẽ không có ai dám lại gần.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày cho biết, trong 15 ngày tới, Thiên Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Những ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Một số người có thể phát tài nhanh chóng nhờ những trò may rủi, tuy nhiên bạn không nên có tư tưởng "há miệng chờ sung", sống phụ thuộc vào số tiền này. Hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức lao động của mình.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất có năng lực, luôn biết phấn đấu và nỗ lực hết mình, họ cũng không ngại khó, ngại khổ.

Trong thời gian 15 ngày này, họ bước vào thời kỳ hoàng kim do có quý nhân phù trợ, cộng với bản tính trách nhiệm cao trong mọi việc nên con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho những bước tiến trong tương lai.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (30/9 - 14/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới liên hồi, tiền tiêu xả láng vô lo, vận trình làm ăn vô cùng suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, họ sẽ nhận được nhiều may mắn do được quý nhân nâng đỡ, không cần phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới: Thần Tài điểm danh 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, vơ vét hết lộc thiên hạ, chi tiêu thoải mái, dễ dàng

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới: Thần Tài điểm danh 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, vơ vét hết lộc thiên hạ, chi tiêu thoải mái, dễ dàng

Tử vi báo tin vui, trong vòng 7 ngày tới ( 30/9 - 6/10) 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh, may mắn đón nhận nhiều tài lộc, chi tiêu dễ dàng, thoải mái hơn trước.

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