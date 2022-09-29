Đúng 00h00 (30/9) có 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy, công việc thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 20:23

Đúng 00h00 (30/9) có 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, hưởng rất nhiều may mắn, tài lộc, khiến những người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Tý

Đúng 00h00 (30/9) nhờ có Thần Tài hậu thuẫn nên con giáp này có nhiều cơ hội tài lộc. Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Tý thuận lợi hơn. Có những dự án trước đó Tý không đặt nhiều kỳ vọng nhưng ở thời điểm hiện tại lại rất suôn sẻ.

Thu nhập vốn dĩ đã tốt, nay tuổi Tý lại được người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Chính vì vậy mà túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn.

Với số tiền này tuổi Tý có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Chọn được đúng hướng đi trong công việc thì con giáp này còn có thể thăng hoa hơn nữa.

Đúng 00h00 (30/9) có 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy, công việc thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 00h00 (30/9) Chính Ấn phù trợ, người tuổi Sửu có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày này. Có thể những cống hiến từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo nhìn thấy và công nhận, sẵn sàng cho bạn 1 vị trí phù hợp với năng lực.

Bạn hãy nghiêm túc lập ra những kế hoạch rõ ràng hơn nữa cho tương lai, đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với khả năng của bạn, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

Đúng 00h00 (30/9) có 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy, công việc thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác.

Tuổi Mùi

Đúng 00h00 (30/9) Chính Quan tương trợ, công việc của người tuổi Mùi có những bước khởi sắc mới mẻ. Nhờ vào tinh thần làm việc chăm chỉ hết mình, con giáp này nhận được không ít lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên.

Đúng 00h00 (30/9) có 3 con giáp được Cát tinh chiếu mệnh, cầu gì được nấy, công việc thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời điểm bạn sẽ được lãnh đạo cất nhắc và trao thêm những trọng trách mới, giúp bạn từng bước khẳng định vị thế của bản thân trong tập thể. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn rồi sẽ nhận được những thành quả xứng đáng thôi, hãy tiếp tục tiến bước về phía trước đi nhé.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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