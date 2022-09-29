Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới (1, 2, 3/10)

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 17:43

Trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới, những con giáp này liên tục được quý nhân nâng đỡ, nhờ vậy mà công danh sự nghiệp phất lên như "diều gặp gió", tài lộc cũng bùng nổ dữ dội.

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới, Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Đó là lý do khiến bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới (1, 2, 3/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà quên mất những người đợi mình ở nhà.

Tuổi Dần

Theo tử vi, trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới, Lục Xung khiến con giáp tuổi Dần dễ bộc phát cảm xúc nói ra những điều không nên nói ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bạn nên hiểu rằng bản thân đang hành xử khá trẻ con, chớ nên tìm cách đổ lỗi cho bất cứ ai vào lúc này.

Thiên Tài hứa hẹn sẽ mang tới tài lộc cho con giáp tuổi Dần trong 3 ngày này, bạn dễ bốc thăm trúng thưởng hoặc được nhận một món quà nho nhỏ nào đó từ bạn bè, người thân. Lúc này nhớ cho mọi người chút "lộc" nhé để họ cùng chia vui với bạn.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới (1, 2, 3/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc cho thấy hôm nay có thể vì vui quá nên bản mệnh sa đà vào việc uống nhiều rượu, bia hơn thường lệ và bạn cảm nhận rõ những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực của cơ thể. Nếu có thể bạn nên từ chối để đảm bảo sức khỏe nhé.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới (1, 2, 3/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Trong 3 ngày đầu tháng 10 sắp tới, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10)

3 con giáp được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh trong 12 ngày tới (30/9 - 11/10)

Trong vòng 12 ngày tới (30/9 - 11/10), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp may mắn ăn hết lộc lá trong thiên hạ, có cơ hội phát tài lớn, hãy chớp lấy thời cơ để gặt thành công.

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