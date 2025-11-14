Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Trong tháng 12 dương lịch, Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Mão làm trong các ngành nghề nghiên cứu, dịch vụ khẳng định được vị thế của mình. Bạn sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng nhờ vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình.

Tuy nhiên, bạn cần thay đổi thái độ chủ quan, một khi đã bắt tay vào làm công việc gì thì hãy cẩn thận và chăm chỉ hơn. Đừng cho rằng mình có tài thì làm thế nào cũng được, bởi nếu lơ là thì bạn vẫn sẽ dễ dàng mắc lỗi như bất cứ ai.

Trong tháng 12 dương lịch, có Tam Hợp soi rọi, dự báo tình yêu của bạn sẽ là trọng tâm lớn nhất đối với bạn trong thời gian này, cũng như các mối quan hệ yêu đương của bạn với những người khác bằng cách nào đó có liên quan đến cuộc sống lãng mạn của bạn.

Một vài sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ có thể khiến tuổi Thìn nhớ lại những ký ức đã qua, tác động của Tỷ Kiên nên đa số trong đó là chuyện buồn. Sự hoài niệm có thể thúc đẩy bạn quay về một nơi chốn cũ hoặc gặp lại những người đã lâu không liên lạc.

Con giáp tuổi Hợi

Trong tháng 12 dương lịch, Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi có một ngày làm việc yên bình. Bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời còn có thời gian để học hỏi thêm về những điều chưa biết, được người khác truyền cho những kinh nghiệm đáng quý.

Nếu có ý định đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể thực hiện trong ngày hôm nay. Nếu lo lắng mình còn thiếu kinh nghiệm thì bạn có thể đi theo những người mà mình tin tưởng, bắt đầu từ những mối đầu tư nho nhỏ trước.

