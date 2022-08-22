Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:50

Cuối ngày hôm nay 22/8, 3 con giáp này được Thực thần nâng đỡ, công danh vụt sáng, một bước lên hương, của cải đầy nhà, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai 22/8/2022, tuổi Thìn khó bề có được một ngày yên ổn khi chịu ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn tương phá. Các mối quan hệ cá nhân với người thân, bạn bè trở nên căng thẳng hơn trước nhiều lần. Lại có điềm tiểu nhân phá hoại, kẻ xấu bụng đàm tiếu nhằm hạ bệ con giáp này.

Cát tinh trợ mệnh nên công việc của tuổi Thìn mới phần nào thuận lợi hơn. Với bản lĩnh của mình, con giáp tài giỏi này hoàn toàn có thể chinh phục những mục tiêu cao và xa hơn nữa. Hãy không ngừng cố gắng, con đường đến thành công của bản mệnh đang ở rất gần rồi.

Vận trình tình cảm vô cùng tươi đẹp. Người tuổi Thìn và nửa kia sớm về chung một nhà sau một thời gian tìm hiểu nhau. Mối tình của các cặp đôi nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ mọi người xung quanh.

Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên - Ảnh 1
Vận trình tình cảm vô cùng tươi đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay 22/8/2022 nhận thấy người tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi suôn sẻ khi có sự hỗ trợ của quý nhân Tam Hội trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những lợi ích lâu dài trong tương lai.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Vấn đề tiền nong không còn là trở ngại khiến bản mệnh lo lắng như khoảng thời gian trước.

Vận trình tình cảm tươi đẹp thăng hoa. Các cặp vợ chồng có thêm thời gian để hẹn hò và hâm nóng cảm xúc. Người độc thân dễ dàng tìm thấy cảm xúc mới mẻ, rung động bởi một người mới quen.

Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên - Ảnh 2
Các cặp vợ chồng có thêm thời gian để hẹn hò và hâm nóng cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nhờ sức ảnh hưởng của cục diện Dậu Sửu Bán Hợp mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu thêm phần thuận lợi hanh thông hơn. Những chông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, bạn tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình.

Cát tinh ở bên, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt con giáp này, còn chần chừ gì nữa, hãy nắm bắt và biến chúng thành hiện thực đi thôi. Những người theo nghiệp học hành thi cử cũng sớm nhận được tin vui đỗ đạt trong ngày này.

Kim Thổ tương sinh báo hiệu người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong khoảng thời gian này. Những cuộc gặp gỡ vô tình, những cuộc trò chuyện hữu ý sẽ giúp hai bạn đến gần với nhau hơn. Còn chần chừ gì mà không bật đèn xanh lên cho đối phương nhỉ?

Cuối ngày hôm nay 22/8, THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên - Ảnh 3
Kim Thổ tương sinh báo hiệu người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, may mắn đủ đầy, làm gì cũng thuận lợi, đào hoa nở rộ.

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