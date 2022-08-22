Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam Hợp chiếu mệnh giúp người tuổi Mùi nhận được những nhận xét tích cực từ những người xung quanh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những người này làm mới tư duy, cách quan sát và đánh giá vấn đề của bản thân.

Không những thế, chuyện tình cảm của bản mệnh còn vô cùng tốt đẹp dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp. Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gỡ cửa nhé.

Thần tài xuất hiện, túi tiền của con giáp này hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bản mệnh, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Thần tài xuất hiện, túi tiền của con giáp này hôm nay cứ không ngừng đầy lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Thứ Hai ngày 22/8/2022, tuổi Sửu có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong công việc, gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Khả năng cao bản mệnh sẽ lọt mắt xanh của các cấp lãnh đạo và sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Hôm nay, tài tinh độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài lộc. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định và sẽ còn tăng tiến hơn nữa trong tương lai. Người kinh doanh cũng có phần may mắn hơn.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Tỵ nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Hôm nay, tài tinh độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Thứ Hai hôm nay, tuổi Mão được sự trợ giúp của tài tinh sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng. Đây có thể là những khoản tiền từ nguồn thu nhập phụ của con giáp này, hoặc may mắn hơn sẽ có người có cơ hội trúng thưởng.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái những ngày này. Tuy nhiên tử vi ngày nhắc bản mệnh hãy luôn dự phòng cho mình một khoản tiết kiệm nhất định, phòng các trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Cũng đừng chỉ dựa vào vận may mà lún sâu vào những trò đỏ đen vô tình, hậu quả khó đoán định.

Hỏa sinh Thổ, các cặp đôi sẽ trải qua một ngày với những cảm xúc mới mẻ. Dù công việc bận rộn, cả hai không quên dành cho nhau những sự quan tâm trìu mến, những lời động viên chia sẻ ấm áp.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái những ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo