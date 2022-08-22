Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 13:13

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, may mắn đủ đầy, làm gì cũng thuận lợi, đào hoa nở rộ.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam Hợp chiếu mệnh giúp người tuổi Mùi nhận được những nhận xét tích cực từ những người xung quanh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những người này làm mới tư duy, cách quan sát và đánh giá vấn đề của bản thân.

Thần tài xuất hiện, túi tiền của con giáp này hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bản mệnh, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Không những thế, chuyện tình cảm của bản mệnh còn vô cùng tốt đẹp dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp. Hãy mở rộng trái tim và đón nhận niềm hạnh phúc đang gỡ cửa nhé. 

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Thần tài xuất hiện, túi tiền của con giáp này hôm nay cứ không ngừng đầy lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy Thứ Hai ngày 22/8/2022, tuổi Sửu có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong công việc, gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Khả năng cao bản mệnh sẽ lọt mắt xanh của các cấp lãnh đạo và sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Hôm nay, tài tinh độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài lộc. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định và sẽ còn tăng tiến hơn nữa trong tương lai. Người kinh doanh cũng có phần may mắn hơn.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Tỵ nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Hôm nay, tài tinh độ mệnh, tuổi Tỵ có thể đón nhận tin vui về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Thứ Hai hôm nay, tuổi Mão được sự trợ giúp của tài tinh sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng. Đây có thể là những khoản tiền từ nguồn thu nhập phụ của con giáp này, hoặc may mắn hơn sẽ có người có cơ hội trúng thưởng.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái những ngày này. Tuy nhiên tử vi ngày nhắc bản mệnh hãy luôn dự phòng cho mình một khoản tiết kiệm nhất định, phòng các trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Cũng đừng chỉ dựa vào vận may mà lún sâu vào những trò đỏ đen vô tình, hậu quả khó đoán định.

Hỏa sinh Thổ, các cặp đôi sẽ trải qua một ngày với những cảm xúc mới mẻ. Dù công việc bận rộn, cả hai không quên dành cho nhau những sự quan tâm trìu mến, những lời động viên chia sẻ ấm áp. 

Đúng giờ Tý hôm nay 22/8: TOP 3 con giáp này vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đó, tình - tiền viên mãn, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái những ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 38 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi